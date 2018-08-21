Джамала совместно с Vanek Foundation записала новый трек Nevermind

Украинская певица Джамала опубликовала часть нового трека Nevermind.

Аудио-отрывок появился на странице звезды в Instagram.

Песня меньше чем за сутки набрала больше 12 тысяч просмотров. Поклонникам новая композиция Джамалы понравилась. В комментариях также появилась фраза, что Джамала – украинская Арета Франклин.

Справка. Арета Франклин – американская певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Благодаря исключительно гибкому и сильному вокалу её часто называют королевой соула.

Сама певица поделилась историей создания этой песни. По словам Джамалы, трек записан в сотрудничестве с Иваном Клименко и с Vanek Foundation. Ей предложили послушать демо барабанов без мелодии и текста.

Музыкальный “холст” певице понравился, и она создала мелодию и слова песни.

А вот запись полностью:

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К слову, ранее Настя Каменских презентовала лирическое видео на новую песню Lomala.