Джамала совместно с Vanek Foundation записала новый трек Nevermind

Украинская певица Джамала опубликовала часть нового трека Nevermind.
Аудио-отрывок появился на странице звезды в Instagram.
Песня меньше чем за сутки набрала больше 12 тысяч просмотров. Поклонникам новая композиция Джамалы понравилась. В комментариях также появилась фраза, что Джамала – украинская Арета Франклин.
Справка. Арета Франклин – американская певица в стилях ритм-энд-блюз, соул и госпел. Благодаря исключительно гибкому и сильному вокалу её часто называют королевой соула.
Сама певица поделилась историей создания этой песни. По словам Джамалы, трек записан в сотрудничестве с Иваном Клименко и с Vanek Foundation. Ей предложили послушать демо барабанов без мелодии и текста.
Музыкальный “холст” певице понравился, и она создала мелодию и слова песни.
В один прекрасный день мне позвонил Ваня Клименко и сказал, что у него есть прикольная демка, в которой пока нет мелодии и текста, только барабаны. Вот такой вот чистый холст, на котором нужно что-то написать. Меня очень вдохновил грув, поэтому все пришло очень быстро. Мне кажется, я написала вокальную мелодию и текст за десять минут. Запись тоже сделали с одного тейка. После того, как мы переслушали трек, я предложила изменить пару моментов, но Ваня сказал: “мне все нравится, не надо ничего менять”. Я всегда стараюсь улучшать песню до бесконечности, хоть и говорят, что “лучшее – враг хорошего”. Теперь когда меня начинает терзать перфекционизм, я вспоминаю слова Теренса Мартина: “не нужно жениться на песне”. Мне очень нравится его подход. Он не идет за конъюнктурой, делает то что нравится, не взирая ни на что. К примеру, Ваня не боится привлечь для записи поп-песни джазового пианиста. Он не думает о том, попадет это на радио или нет, найдет ли массового слушателя или станет нишевой музыкой. Он делает то, во что верит, и это круто. Мне очень понравилось, что он сделал акцент на вокале, хотя в этой песне вокал – совсем не главное:) @vanek.klimenko #Jamala #nevermind
А вот запись полностью:
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К слову, ранее Настя Каменских презентовала лирическое видео на новую песню Lomala.