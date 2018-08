MTV Video Music Awards: самые сексуальные звезды и победители премии

В Нью-Йорке состоялась ежегодная церемония вручения наград MTV Video Music Awards 2018. Кто получил статуэтки и какие звезды были самыми сексуальными на мероприятии – читайте в материале Фактов ICTV.

Статуэтки MTV Video Music Awards 2018 исполнители получали за свои видеоработы за прошлый год.

Так, лидером по количеству номинаций стала рэперша CardiB.

Звезда была представлена сразу в 13 категориях, победу одержала в трех.

Победители MTV Video Music Awards 2018

Видео года – Camila Cabello (featuring Young Thug) – Havana

Артист года – Camila Cabello

Песня года – Post Malone (featuring 21 Savage) – Rockstar

Лучший новый артист – Cardi B

Лучшая колаборация – Jennifer Lopez (featuring DJ Khaled and Cardi B) – Dinero

Лучшее поп-видео – Ariana Grande – No Tears Left to Cry

Лучшее хип-хоп видео – Nicki Minaj – Chun-Li

Лучшее латиноамериканское видео – J Balvin and Willy William – Mi Gente

Лучшее танцевальное видео – Avicii (featuring Rita Ora) – Lonely Together

Кстати, этот клип снят в Киеве. Он пересек отметку в шесть миллионов просмотров.

Лучшее рок-видео – Imagine Dragons – Whatever It Takes

Лучшее видео с социальным посылом – Childish Gambino – This Is America

Лучшая хореография – Childish Gambino – This Is America (Хореограф: Sherrie Silver)

Лучшая режиссура – Childish Gambino – This Is America (Режиссер: Hiro Murai)

Лучшая работа художника-постановщика – The Carters – APES**T (Режиссер: Ricky Saix)

Лучшая операторская работа – The Carters – APES**T (Оператор-постановщик: Benoît Debie)

Читайте: Бейонсе и Jay-Z сняли клип в Лувре

Лучший монтаж – N.E.R.D and Rihanna – Lemon (Монтаж: Taylor Ward)

Лучшие визуальные эффекты – Kendrick Lamar and SZA – All the Stars (Визуальные эффекты: Loris Paillier at BUF Paris)

Песня лета – Cardi B, Bad Bunny and J Balvin – I Like It

Номинация Push artist of the year – Гэйли Кийоко

Звезды пришли не только получить свои награды и увидеть лучших, но и традиционно похвастаться своим нарядом и фигурами.

Предлагаем выбрать самый сексуальный образ среди знаменитостей.

Напомним, ранее Факты ICTV писали о музыкантах, которые делают Украину известной.

Фото: Entertainment.ie