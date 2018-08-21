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Назван самый продаваемый музыкальный альбом в истории

Альбом группы Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 назвали самым продаваемым в истории.

Музичні альбоми

Ассоциация звукозаписи Америки назвала Альбом группы Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 самым продаваемым в истории. Он был продан тиражом в 38 млн копий, сообщает NBC.

Таким образом альбом 38 раз стал платиновым. Ему удалось обогнать сборник Майкла Джексона Thriller, который стал платиновым 33 раза и оказался на втором месте.

Третье место досталось альбому Eagles – Hotel Calfornia, который стал платиновым 26 раз.

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К слову, украинская группа Океан Эльзы выпустила новую патриотическую песню Скільки нас.

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