Назван самый продаваемый музыкальный альбом в истории

Альбом группы Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 назвали самым продаваемым в истории.
Ассоциация звукозаписи Америки назвала Альбом группы Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 самым продаваемым в истории. Он был продан тиражом в 38 млн копий, сообщает NBC.
Таким образом альбом 38 раз стал платиновым. Ему удалось обогнать сборник Майкла Джексона Thriller, который стал платиновым 33 раза и оказался на втором месте.
Третье место досталось альбому Eagles – Hotel Calfornia, который стал платиновым 26 раз.
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К слову, украинская группа Океан Эльзы выпустила новую патриотическую песню Скільки нас.
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