Юбилейный фестиваль ZaxidFest: Bullet For My Valentine, Sepultura, Guano Apes

24-26 августа под Львовом в с. Родатичи состоится 10-й фестиваль Захід 2018. Кто будет выступать, как добраться и где жить – читайте в материале Фактов ICTV.

ZaxidFest 2018 – это Bullet for My Valentine, Sepultura, Guano Apes, экс-солист группы Three Days Grace Adam Gontier, Therion… три дня на трех сценах, группы из Украины, Европы и Америки, еще больше территории и неистового настроения.

Читайте: Bullet For My Valentine выступят на фестивале ZaxidFest 2018

Все это будет и будет громко на юбилейном, 10-м, фестивале Запад 2018, который состоится 24-26 августа под Львовом в с. Родатичи. Первый день фестиваля – День Независимости Украины, вход на концертные площадки свободный для всех посетителей.

Zaxidfest – один из старейших фестивалей независимой Украины. Уже на протяжении 10 лет Zaxidfest собирает своих давних поклонников и новых друзей, в Волшебной Долине в Родатичах, всего в 40 км от Львова в сторону польской границы.

Zaxidfest – это классический опен-эйр, который стал доброй традицией для многих фестивальников: выбраться из душного шумного города с палатками в лес, отдохнуть у прудов и активностями на свежем воздухе.

В лайн-апе этого года симбиоз стилей и музыкальных направлений: классика от симфометала, нюметала к хэви-металла и рока, вместе с новыми музыкальными веяниями рэп и хип-хоп музыки и представителями популярной культуры.

Ежегодно организаторы ставят большие сцены, привозят качественный звук и свет, ежегодно толпы людей мигрируют между локациями в зависимости от своих музыкальных предпочтений: отрываться на Главной, расслабляться на Инди сцене, слэм на Рок сцене или еще после всего пойти в полный отрыв на Ночной.

В этом году на сценах фестиваля выступят группы самых разных музыкальных направлений. Впервые в Украину приедут боевики мировой метал-сцены Bullet For My Valentine и возглавят Главную сцену финального дня – 26 августа.

Здесь будут и метры металла Sepultura, законодатели симфонического металла Therion, известные немцы Guano Apes с программой старых добрых хитов, Adam Gontier, экс-вокалист группы Three Days Grace, и множество других групп из Украины и других стран. В лайн-апе в этом году также We Butter The Bread With Butter, Noize MC, Ляпіс-98, Pianoбой, O.Torvald, Пошлая Молли, Tommy Cash, Карна, Тартак, Detach, AННА, Один в Каное, ЛСП, ADAM, 5 Vymir, Detach, Confessions of a Traitor, Беz Обмежень, Latexfauna, Республіка Паліна, Курган и Агрегат, Брем Стокер, Роллікс, 1914, Velikhan, Postman и другие.

Программа тут.

Купить билеты на Zaxidfest можно тут.

Для посетителей будет действовать развлекательная зона, где будут проходить различные мастер-классы и активности, а также будет самая фестивальная фотозона.

Также на территории фестиваля будут работать теннисные корты и волейбольное поле. Ночью на территории фестиваля будет действовать кинотеатр под открытым небом Cinema Weekend: Лето Кирилла Серебренникова, Рок-волна и Школа Рока.

Фестивальная логистика

Паркинг

Парковаться у главных ворот фестиваля ЗАПРЕЩЕНО. На фестивале будут действовать два вида паркинга:

Общий – на противоположной стороне дороги от поворота на Волшебную Долину. Расстояние до Главных Ворот фестиваля – 500 м. Эта автопарковка является бесплатной и не охраняется.

Абонемент Палаточный + паркинг – безопасно, надежно, платно, периметр под охраной, въезд одноразовый. НО количество мест ограничено. Также в наличии абонементы для владельцев мотоциклов.

Трансфер

Киев – ZaxidFest – Киев

Ровно – ZaxidFest – Ровно

Луцк -ZaxidFest – Луцк

Ваш город- ZaxidFest – Ваш город (вы можете заказать трансфер для своей компании 8-20 человек из вашего города на фестиваль и обратно).

Детали: http://new.compass.lviv.ua.

Львов – Захидфест:

1) Фестивальные автобусы Львов – ZaxidFest – Львов, отправляться с Дворцовой площади возле Главного железнодорожного вокзала во Львове. Автобусы комфортабельные, с кондиционером. Продолжительность поездки – час. Расписание и цены по ссылке: http://new.compass.lviv.ua

2) Электрички из Пригородного вокзала ст. Львов. Расписание можно проверить по ссылке: http://railway.lviv.ua/schedule/suburban/

3) Собственное авто – GPS координаты фестиваля ZaxidFest: 49.785884, 23.49817.

Выехать из Львова можно по улице Городецкой на кольце третий съезд в направлении Перемышль-Городок на трассу М11 и следовать на запад по автостраде, ведущей к украинско-польской границе пункт Шегини – Медика.

От Стрыйского автовокзала (или улицы Стрыйской) – выехать на кольцевую дорогу Е40 у Кинг Кросса через первый съезд, и проехав почти 12 км, вернуть по кольцу налево через третий съезд на трассу М11.

Что взять с собою на фестиваль

Фестиваль ЗАХИД – событие платное, поэтому первой очереди берите с собой билет, абонемент в палаточный городок (если вы приобрели его) или абонемент “паркинг-палаточный”. Если вы покупали электронные билеты, пожалуйста, распечатайте их.

Если Вы планируете жить в палаточном городке – возьмите палатку, спальные мешки и карематы.

Теплую одежду, потому ночи бывают холодными, и сменную одежду на случай непогоды

При себе следует иметь наличные (в зависимости от ваших потребностей и запланированных расходов)

Фонарик

Старую обувь

Кепку, шляпу, банданку – чтобы прикрыть голову от солнца

Личные средства гигиены

Дождевик

Документ для удостоверения личности, или его копия

Влажные и простые сухие салфетки

Запас питьевой воды, на всякий случай

Аптечку

Аллергикам, людям с хроническими болезнями – лекарства (не забудьте рецепт от врача)

Напомним, куда пойти в Киеве на День Независимости Украины.