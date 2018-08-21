Звезды 90-х. Hi-Fi, Губин, Руки вверх: где они сейчас

Руки вверх, Дискотека авария, Отпетые мошенники, Чай вдвоем… Что случилось с группами, которые взрывали публику в 90-х годах?

Лето, солнце и загруженная трасса Киев-Львов. Нас трое, не считая Иванушек.

Мы мчим навстречу приключениям, а из колонок на всю мощь играет Тополиный пух.

В какой-то момент музыку вытесняют теплые воспоминания из детства.

– Эта была моя любимая! – А мне Девчоночка больше нравилась. – А давайте Диджея! – Так это Дискотека Авария! – Точно, включай!

Пожалуй, музыка – одно из лучших воспоминаний 90-х.

Летний лагерь, школьные дискотеки, первая любовь и первая драма.

Мы мотали карандашом кассеты, чтобы заслушать до дыр очередной сопливый трек и расстраивались, если магнитофон зажевывал пленку в самый неподходящий момент.

Немало песен было спето в тот день. Но, пожалуй, главным остался вопрос – где сейчас те, кто оставил музыкальный след в нашем детстве?

Куда делись звезды 90-х и как сложилась их жизнь?

Ольга Юнакова

Молодая певица из Львова в начале 90-х покорила украинцев в составе поп-группы Плiч-о-плiч.

Девушку с косой в стильном рваном прикиде многие запомнили по клипу Манекен, который часто крутили на украинском ТВ.

В 1995 году Юнакова ушла из группы и начала сотрудничать с продюсерским центром Территория А как сольная певица.

Во второй половине 1990-х она была очень популярна и собирала стадионы.

В 2006 году Юнакова выпустила шестой альбом. Несмотря на это, ее карьера пошла на спад.

Ольга Юнакова вышла замуж и родила трех дочерей.

По данным СМИ, сейчас Ольга Юнакова работает в Испании: иногда поет в разных заведениях и организовывает песенные фестивали.

Руки вверх

Группа появилась в 1996 году благодаря Сергею Жукову и Алексею Потехину.

Композиции Малыш и Студент буквально взорвали все хит-парады и дискотеки, на долгие годы став визитной карточкой коллектива.

Все концерты группа проходили с аншлагами, а песни Крошка моя, Ай, яй, яй, девчонка, Лишь о тебе мечтая, Он тебя целует знали наизусть все.

В 2006 году группа Руки вверх распалась, а уже через 6 лет вернулась на сцену с новым альбомом.

Правда теперь под привычным названием выступал только Жуков.

Сейчас экс-участники группы Руки вверх не общаются. Алексей продолжает выступать с собственным коллективом.

Сергей Жуков также гастролирует и пишет новые песни.

Кроме музыкальной карьеры, несколько лет назад Сергей Жуков с женой открыли собственное кафе-кондитерскую.

В 2018 году песня Плачешь в темноте принесла коллективу премии Песня года, Золотой граммофон. В этом же году был выпущен клип на сингл Танцы.

В конце июля Жуков отменил ближайшие выступления группы Руки вверх из-за серьезных проблем со здоровьем.

ВУЗВ

Вхід у Змінному Взутті (ВУЗВ) – украинская группа, которую собрал Александр Стеганов в 1989 году. Ребята выступали в стиле рэп и хип-хоп.

Хиты группы ВУЗВ Сірко, Час минає, Бо вже той день, коли завоевали любовь поклонников и занимали высокие места в хит-парадах.

С начала нового тысячелетия состав группы часто менялся, участники коллектива основывали свои проекты.

В частности, Алексей Потапенко (Потап) в 1997 году ушел из ВУЗВ и создал дуэт с Настей Каменских.

С 2010 по 2013 годы Александр Стеганов – пионер украинского шоу-бизнеса, автор популярных песен Потапа, групп Дресс Код, Виктора Павлика, других украинских исполнителей.

После длительного творческого молчания он начал работу над Вхід у Змінному Взутті 2015.

Вместе с другими патриотами Стеганов активно трудится над возрождением свободной духом украинской культуры.

Отпетые мошенники

Группа стала родоначальником нового направления – микса-рэпа и танцевальной музыки.

Сергей Аморалов и его друг детства Гарик Богомазов писали тексты, а Слава создавал для них заводную музыку.

Незатейливые композиции группы получались оригинальными и легко завоевывали не только симпатии поклонников, но и первые позиции в музыкальных чартах.

Пик популярности Мошенников пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х годов.

Поклонники наизусть повторяли слова песен Девушки бывают разные, Обратите внимание, А у реки, Люби меня, люби.

В 2016 году один из солистов коллектива Андрей Репников (2011-2016) попал в ДТП – получил множественные травмы и две недели не выходил из комы.

Когда мужчина практически полностью восстановился, обратно в группу его не взяли. Сейчас коллектив выступает дуэтом.

Несмотря на спад популярности, Отпетые мошенники продолжают выступать на музыкальных фестивалях, праздниках и давать сольные концерты.

В свою очередь Репников утверджает, что группа “окончательно сдохла, у них нет денег, нет продюсера и весь коллектив разошелся по швам”.

По его словам, сейчас группа “гастролирует дуэтом ради небольшой копеечки денег, у них уже никогда не будет новых песен и клипов, они уже старые обанкротившиеся артисты”.

Дискотека авария

Группа появилась в 1990 году и изначально специализировалась на танцевальной музыке с юмористическими текстами.

Позже в репертуар Дискотеки аварии стала преобладать поп-музыка.

У истоков создания группы были Алексей Рыжов, Алексей Серов, Николай Тимофеев и Олег Жуков.

В 2002 году Жуков, чей речитатив стал своеобразной визитной карточкой хитов группы, умирает после продолжительной борьбы с раком.

После небольшого перерыва артисты возобновили выступления, заявив, что не будут искать замену Жукову.

Через 10 лет ради сольной карьеры Дискотеку аварию покидает солист Николай Тимофеев.

Уже через три месяца на его место пришла Анна Хохлова. Деятельность группы продолжается до сих пор.

Дискотека авария продолжает гастролировать, выступая не только сольно, но и в проектах, посвященных музыке 90-х и “нулевых”.

В 2018 году музыканты вместе с Николаем Басковым записали кавер на ретро-композицию Фантазер.

Чай вдвоем

Группа появилась в 1994 году. Простые и близкие каждому песни, а также обаяние и привлекательная внешность Стаса Костюшкина и Дениса Клявера покорили женские сердца.

Несмотря на активную творческую деятельность, песни Чай вдвоем начали крутить на радио только с 2000 года.

В 2001 году ребята написали проникновенную песню Ласковая моя, которая взорвала чарты радиостанций.

В копилке группы Чай вдвоем – семь Золотых граммофонов (Чтобы ты была моя, Желанная, Белое платье, 24 часа и др).

Всего группа издала 11 альбомов, а это более сотни песен.

Группа Чай вдвоем распалась в 2012 году. Спустя какое-то время Костюшкин создал проект A-Dessa.

Песню Fire поклонники приняли очень тепло, она моментально стала хитом. Затем вышел первый сольный альбом Не такая, как все.

Кроме того, Стас Костюшкин пробовал себя в роли ведущего, он часто мелькает на ТВ как гость и участник телепроектов.

Денис Клявер занимается сольной карьерой. В 2017 году он презентовал пластинку Любовь-тишина. Одну из композиций он спел в дуэте с певицей Жасмин.

Гости из будущего

Группа появилась в 1996 году благодаря Юрию Усачеву и Евгению Арсентьеву. Вскоре Арсентьев покинул коллектив.

Истинным основоположником, неизменным вдохновителем группы Гости из будущего совместно с Усачевым стала Ева Польна.

Своеобразная музыка, незабываемый вокал и цепляющие за души тексты песен быстро сделали группу популярной.

Первый хит Гостей из будущего Беги от меня закрепился на высших строчках хит-парадов и ротировался на ведущих радиостанциях.

В каждом альбоме группы были песни, которые напевали тысячи слушателей. Среди таких – Люби меня по-французски, Ты где-то, Нелюбовь, Это сильнее меня.

Группа Гости из будущего радовала поклонников на протяжении 10 лет, записав 9 студийных альбомов.

В 2009 года коллектив распался.

Сейчас Ева Польна продолжает сольную карьеру, исполняя на сцене как старые песни, так и собственные композиции.

Она записала два альбома – Поет любовь и Феникс.

Юрий Усачев занимается развитием собственных музыкальных проектов. Он продолжает карьеру композитора и аранжировщика, сотрудничая со звездами шоу-бизнеса.

Иванушки International

Кукла Маша, Снегири, Тоже является частью вселенной, Тополиный пух, Тучи – эти песни покорили не одно юное сердце и сделали Иванушек кумирами тысяч.

Группа появилась в 1994 году, когда Игорь Сорин, Андрей Григорьев-Аполлонов и Кирилл Андреев впервые вышли вместе на сцену.

Постоянно веселый и задорный “Рыжий из Иванушек”, брутальный мачо Андреев, а также спокойный и вдумчивый Сорин – ребята были разными, но, наверное, именно это и добавляло группе некого шарма.

В 1998 году Игорь Сорин, который был автором многих песен коллектива, решил начать сольный проект. Позже стало известно, что он разбился, выпав с балкона 6 этажа.

Место Игоря в группе занял Олег Яковлев. В 2013 году музыкант ушел в сольное плавание.

Спустя четыре года СМИ сообщили о смерти Олега из Иванушек. Он умер из-за пневмонии и цирроза печени.

Место Яковлева в 2013 году занял украинский певец Кирилл Туриченко.

Сейчас Иванушки International продолжают давать концерты и появляются на популярных телепроектах.

В июне 2018 года группа презентовала новую песню Только для рыжих, а также анонсировала выход видеоклипа.

Hi-Fi

В 1998 году в шоу-бизнесе появилась новая яркая группа HI-FI, участниками которой стали Митя Фомин, Тимофей Пронькин и Оксана Олешко.

До 2003 года группа HI-FI выпустила множество песен, ставших хитами – Песня Царевны, Брат, Он, Я люблю, Черный ворон, Седьмой лепесток.

После ухода Оксаны Олешко из шоу-бизнеса, новой солисткой HI-FI на два года стала Татьяна Терешина.

Вскоре девушка решила заняться сольной карьерой, и участницы группы периодически менялись. В составе были Катя Ли, Олеся Липчанская, Марина Дрождина.

В 2009 году солист Митя Фомин ушел из группы HI-FI.

За время сольной карьеры он снял клип Все будет хорошо, а в 2010 году выпустил альбом Так будет.

С 2016 по 2018 годы HI-FI существовал как дуэт из Тимофея Пронькина и Марины Дрождиной.

10 лет о группе HI-FI не было новостей, несмотря на то, что коллектив давал концерты.

Спустя 20 лет, в апреле 2018 года, группа HI-FI выступила золотым составом.

Митя Фомин намекнул журналистам, что выступление не было случайным и, возможно, поклонников ждет новая песня или альбом.

Андрей Губин

Популярность Андрея Губина взлетела до небес с выходом первого альбома Мальчик-бродяга (1996).

Губин стал кумиром молодежи и обзавелся огромной толпой поклонниц. Практически все его песни стали хитами, имя было на слуху, а концерты собирали полные залы.

С 2004 года он начал писать песни для других исполнителей и занялся продюсерской деятельностью.

В связи с тяжелыми событиями в жизни у певца случился долгий творческий кризис. В 2008 году он издал сборник, где была только одна новая композиция Лена.

В сборник также вошли известные поклонниками песни Лиза, Ночь, Зима-холода, Милая моя далеко, Мальчик-бродяга, Танцы, Девушки, как звезды и т.д.

После смерти отца и закрытия шоу Андрей Губин начал злоупотреблять алкоголем, после чего некоторое время лечился.

Позже из-за проблем со здоровьем певец был вынужден уйти с большой сцены. С 2015 года Губин практически исчез из медиапространства.

В интервью Губин признался, из-за прозопалгии у него постоянно болят мышцы лица.

– Мое лицо как железная маска. Я не чувствую половину своего тела, – отметил он.

Блестящие

Блестящие появились в 1995 году и стали своеобразной аналогией популярной группы Spice Girls.

Первый состав представлял собой трио Ольги Орловой, Полины Иодис и Варвары Королевы.

После небольших кадровых перестановок, в 1998 году Блестящие сформировали золотой состав группы: Ксения Новикова, Ирина Лукьянова, Жанна Фриске, Ольга Орлова.

В таком составе группа успела выпустить синглы Чао, бамбино, За осенью придет зима, а также альбомы О любви и Белым снегом.

За время существования группы ее состав менялся очень часто. Самими яркими участницами стали Юлия Ковальчук, Анна Семенович, Надежда Ручка.

Сейчас в группе Блестящие поют Ксения Новикова, Марина Бережная, Сильвия Золотова и Кристина Илларионова.

Экс-солистки Блестящих, покинувшие коллектив ради сольной карьеры, не добились значимых успехов.

Исключение составила Жанна Фриске. Однако пик ее карьеры прервала опухоль головного мозга. В 2015 году после длительного лечения Жанна Фриске скончалась.

Сейчас группа Блестящие продолжает гастролировать и участвует в светских мероприятиях.

Девушек приглашают выступить на концертах как новым, так и старыми составами.

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В эпоху 90-х было немало музыкальных кумиров и ярких звездочек.

Кто-то бросил карьеру на пике и реализовался в сольном проекте, кто-то тихо ушел в тень и пропал из поля зрения СМИ.

Несмотря на это, их песни живут. Они продолжают звучать на радио и по-прежнему остаются на устах поклонников.

Бесспорно, на смену эпохе пришло немало достойных исполнителей, особенно на украинском музыкальном рынке.

Но вытереть из памяти первые любимые подростковые треки сложно – воспоминания держат крепко, а ноги сами начинают двигаться в такт, услышав знакомые ритмы.

Хочется верить, что современную качественную музыку спустя годы будут вспоминать все так же трепетно.