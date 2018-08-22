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Аплодировали стоя – украинцы покорили шоу America’s Got Talent

Проект известного хореографа Константина Томильченко Front Pictures покорил судей шоу America’s Got Talent.

America's Got Talent

Проект известного хореографа Константина Томильченко Front Pictures на втором этапе шоу America’s Got Talent покорил судей. Видео выступления опубликовали в Youtube.

На этот раз команда соединила хореографию с графикой, которая светилась в темноте.

Выступление украинцев настолько понравилось некоторым судьям шоу, что они аплодировали стоя.

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К слову, впервые в Украине культовые британцы, достойные представители мировой метал сцены Bullet For My Valentine выступят на главной сцене одного из самых масштабных фестивалей ZaxidFest 2018, который состоится 24-26 августа возле Львова.

Фото: America’s Got Talent (скриншот)

Видео: America’s Got Talent

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