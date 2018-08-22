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Эдди Мерфи в 10 раз станет папой

Американский актер Эдди Мерфи и его возлюбленная 39-летняя австралийская модель Пейдж Батчер ожидают появления малыша. Для Эдди это будет десятый ребенок.

21 августа папарацци поймали беременную девушку Эдди Мерфи во время прогулки в Лос-Анджелесе. Пейдж была одета в сарафан с цветочным принтом, который подчеркнул ее заметно округлившийся живот. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Для модели ребенок станет вторым от Эдди, она уже воспитывает двухлетнюю дочь Иззи Уну. А вот у Мерфи еще восемь детей: пять от экс-жены Николь Мерфи и еще трое от других женщин.

К слову, с Пейдж Батчер актер встречается уже шесть лет. Однако предложение руки и сердца своей любимой Эдди делать не спешит.

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К слову, не так давно 62-летний киноактер Роуэн Аткинсон, известный по главной роли в фильме Мистер Бин в третий раз стал отцом.

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