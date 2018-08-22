Ведьмак от Netflix – стала известна дата начала съемок

Съемки сериала Ведьмак по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского стартуют 5 ноября в Будапеште, сообщает Discussing Film.

Всего Netflix планирует выпустить 8 эпизодов сериала.

– Ведьмак Геральт, подвергнутый мутации охотник за монстрами, пытается найти свое место в мире, где люди часто гораздо злее зверей, – говорится в официальном синопсисе.