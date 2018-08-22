PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ / Ведьмак от Netflix - стала известна дата начала съемок/

Ведьмак от Netflix – стала известна дата начала съемок

Съемки сериала Ведьмак стартуют 5 ноября в Будапеште.

Зйомки

Съемки сериала Ведьмак по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского стартуют 5 ноября в Будапеште, сообщает Discussing Film.

Всего Netflix планирует выпустить 8 эпизодов сериала.

– Ведьмак Геральт, подвергнутый мутации охотник за монстрами, пытается найти свое место в мире, где люди часто гораздо злее зверей, – говорится в официальном синопсисе.

Читайте: Рецензия на Mamma Mia! 2: танцующий Броснан и отсутствие Стрип

К слову, актер Николай Костер-Вальдау рассказал, что был шокирован финалом популярного сериала Игра престолов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка