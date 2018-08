Кристен Стюарт снялась в новом клипе Interpol

Рок-группа Interpol выпустила клип на песню If You Really Love Nothing, в котором снялась известная актриса Кристен Стюарт.

Американская рок-группа Interpol опубликовала в Youtube клип к песне If You Really Love Nothing, главную роль в котором сыграла актриса Кристен Стюарт.

Действие видео разворачивается в клубе, где выступает Interpol. По сюжету клипа, Кристен Стюарт развлекается со знакомыми и бросает актера Финна Уиттрока ради собаки.

Песня If You Really Love Nothing войдет в шестой альбом группы под названием Marauder, который должен выйти 24 августа.

Читайте: Юбилейный фестиваль ZaxidFest: Bullet For My Valentine, Sepultura, Guano Apes

К слову, альбом группы Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 назвали самым продаваемым в истории.

Видео: Interpol