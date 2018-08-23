PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка / Кристен Стюарт снялась в новом клипе Interpol/

Кристен Стюарт снялась в новом клипе Interpol

Рок-группа Interpol выпустила клип на песню If You Really Love Nothing, в котором снялась известная актриса Кристен Стюарт.

Американская рок-группа Interpol опубликовала в Youtube клип к песне If You Really Love Nothing, главную роль в котором сыграла актриса Кристен Стюарт.

Действие видео разворачивается в клубе, где выступает Interpol. По сюжету клипа, Кристен Стюарт развлекается со знакомыми и бросает актера Финна Уиттрока ради собаки.

Песня If You Really Love Nothing войдет в шестой альбом группы под названием Marauder, который должен выйти 24 августа.

Читайте: Юбилейный фестиваль ZaxidFest: Bullet For My Valentine, Sepultura, Guano Apes

К слову, альбом группы Eagles – Their Greatest Hits 1971-1975 назвали самым продаваемым в истории.

Видео: Interpol

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Володимир Гласнер
СМИ назвали имя украинца, задержанного в Словакии
В Словакии задержали украинца по подозрению в терроризме – СМИ
Парламент Великобритании просит исключить Россию из Интерпола
По приказу РФ: в Испании лобиста закона Магнитского задержал Интерпол
Денис Вороненков, Марія Максакова
Убийство Вороненкова: документы на Тюрина передали в Интерпол
Сергій Курченко
Украина просит Интерпол о международном розыске Курченко (ДОКУМЕНТ)
Шахрайство
Украина выдала Франции “короля мошенников”
Экс-глава МВД Захарченко снят с розыска Интерполом
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка