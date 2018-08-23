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Нину Русланову госпитализировали из-за проблем с сердцем – СМИ

В России госпитализировали актрису Нину Русланову, которая сыграла в 146 фильмах.

Ніна Русланова

В Москве госпитализировали актрису Нину Русланову, которая известна своими ролями в фильмах Собачье сердце, Кин-дза-дза и многих других, сообщает УНИАН.

По предварительной информации, причиной госпитализации стали проблемы с сердцем.

Русланова почти сутки чувствовала сильную боль.

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К слову, на 43-м году жизни скончался исландский актер Карл Стефан Стефанссон, сыграл персонажа Робби Злобного в популярном детском сериале Линтяево (Lazy Town).

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