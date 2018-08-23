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Надень вышиванку! Олег Винник выпустил новый трек ко Дню независимости

Украинский певец Олег Винник выпустил песню Вышиванка ко Дню независимости Украины.

Олег Винник презентует новый трек ко Дню Независимости Украины.

– Одягни вишиванку, країно моя!, – поет Олег Винник в новой композиции.

На создание такого сингла музыканта вдохновили земляки.

– Я счастлив презентовать свою Вишиванку накануне празднования Дня Независимости Украины. Горжусь тем, что родился и вырос на этой земле. Безгранично люблю нашу страну, ценю труд наших людей и благодарю Бога за то, что Он дает мне такие песни. Это так круто петь о своей Родине, своих земляках, семейных ценностях, украинских традициях и колорите, – признается певец.

К слову, за несколько дней до презентации новой композиции Винник предложил украинцам принять участие во флешмобе.

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Жители разных уголков страны объединились, выкладывая на своих страницах в соцсетях фото в вышиванках с хэштегами #ov#вишиванка и #незалежність.

Премьера Вишиванки впервые состоялась на сцене концертного шоу телеканала Украина, посвященного Дню Независимости страны.

Напомним, как Олег Винник покорил волны и показал загорелый пресс.

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