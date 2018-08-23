PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / В чем секрет? Клуни не снимался в фильмах, но стал самым дорогим актером/

В чем секрет? Клуни не снимался в фильмах, но стал самым дорогим актером

Список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes возглавил Джордж Клуни. Однако он не снялся ни в одном фильме за год. Актер увеличил свой заработок благодаря продаже текилы бренда Casamigos Tequila, который он создал совместно с партнерами в 2013 году.

По данным Forbes, годовой доход Джорджа Клуни равен $239 млн.

А все 10 самых высокооплачиваемых актеров в общей сложности за год заработали 748,5 миллиона долларов.

На вторую строчку рейтинга поместили Дуэйна “Скалу” Джонсона, который заработал 124 миллиона долларов.

Фото: Instagram/ therock

На третьем месте – сыгравший во Мстителях Роберт Дауни-младший с доходом в 81 миллион долларов.

Фото: Instagram/ robertdowneyjr

Четвертым в списке стал другой актер из этого фильма Крис Хемсворт. Его заработок составил 64,5 миллиона долларов.

Фото: Instagram/ chrishemsworth

За ним следует Джеки Чан, заработавший 45,5 миллиона долларов.

Фото: Instagram/ eyeofjackiechan

Читайте: Forbes назвал самую дорогую актрису мира

Напомним, рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2017 года возглавил Марк Уолберг. Второе место было у Дуэйна “Скалы” Джонсона, а на третью позицию взошел Вин Дизель.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

MTV Video Music Awards: самые сексуальные звезды и победители премии
Секс с Астафьевой и спорт с Джошуа : что постят звезды в Instagram
Скарлет Йогансон
Forbes назвал самую дорогую актрису мира
Секс, скандал и лучшие роли: Дженнифер Лоуренс – 28
Скільки нас – Океан Эльзы представили новую патриотическую песню
Молчи, или иди до конца:  в РФ обрушилась критика на Вайкуле за Крым
Нам запрещено: Лайма Вайкуле сделала заявление о Крыме
Поцелуй Иглесиаса. Ломаченко и Каменских на пляже – что постят звезды в Instagram
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка