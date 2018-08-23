В чем секрет? Клуни не снимался в фильмах, но стал самым дорогим актером

Список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes возглавил Джордж Клуни. Однако он не снялся ни в одном фильме за год. Актер увеличил свой заработок благодаря продаже текилы бренда Casamigos Tequila, который он создал совместно с партнерами в 2013 году.

По данным Forbes, годовой доход Джорджа Клуни равен $239 млн.

А все 10 самых высокооплачиваемых актеров в общей сложности за год заработали 748,5 миллиона долларов.

На вторую строчку рейтинга поместили Дуэйна “Скалу” Джонсона, который заработал 124 миллиона долларов.

Фото: Instagram/ therock

На третьем месте – сыгравший во Мстителях Роберт Дауни-младший с доходом в 81 миллион долларов.

Фото: Instagram/ robertdowneyjr

Четвертым в списке стал другой актер из этого фильма Крис Хемсворт. Его заработок составил 64,5 миллиона долларов.

Фото: Instagram/ chrishemsworth

За ним следует Джеки Чан, заработавший 45,5 миллиона долларов.

Фото: Instagram/ eyeofjackiechan

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Напомним, рейтинг самых высокооплачиваемых актеров 2017 года возглавил Марк Уолберг. Второе место было у Дуэйна “Скалы” Джонсона, а на третью позицию взошел Вин Дизель.