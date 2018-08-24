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Хью Лори снимется в сериале от HBO

Известный актер Хью Лори снимется в пилотном эпизоде сериала Авеню 5.

Х'ю Лорі

Актер Хью Лори, сыгравший роль Доктора Хауса, снимется в пилотном эпизоде ​​сериала Авеню 5 от HBO, сообщает The Hollywood Reporter.

Режиссером и исполнительным продюсером пилотной серии станет шотландский режиссер Армандо Ианнуччи.

Сериал Авеню 5 называют космической комедией, действие которой происходит в будущем. Лори сыграет капитана Райана Кларка.

Читайте: Я был в шоке – актер из Игры престолов рассказал о финале сериала

К слову, съемки сериала Ведьмак по мотивам произведений польского писателя Анджея Сапковского стартует 5 ноября во Будапеште.

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