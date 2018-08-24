Топ-15 современных песен про Украину

День независимости Украины отмечают ежегодно 24 августа. Специально к празднику мы собрали 15 современных украинских песен о любви к Украине.
Украинский язык считают одним из самых благозвучных в мире. А украинские песни можно смело назвать одними из самых певучих и мелодичных.
Факты ICTV собрали 15 популярных песен о нашей стране, написанных уже во время независимой Украины.
Признайтесь, кто из вас хоть раз их не напевал?
Скрябин – Сам собі країна
Тина Кароль – Україна – це ти
Ирина Федишин – Лише у нас на Україні
ТІК – Люби ти Україну
Pianoбой – Вітчизна
Нумер 482 – Добрий ранок Україно
Океан Эльзы – Небо над Дніпром
Тартак – Я не хочу
София Ротару – Одна калина
ТІК – Ще не вмерла Україна
Jamala – 1944
Олег Винник – Повертай додому
СКАЙ – Україно
Михаил Поплавский – Музика рідного дому
Злата Огневич – Pray for Ukraine
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К слову, по случаю Дня независимости Факты ICTV писали о музыкантах, которые прославляют Украину в мире.