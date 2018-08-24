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Топ-15 современных песен про Украину

День независимости Украины отмечают ежегодно 24 августа. Специально к празднику мы собрали 15 современных украинских песен о любви к Украине.

Украинский язык считают одним из самых благозвучных в мире. А украинские песни можно смело назвать одними из самых певучих и мелодичных.

Факты ICTV собрали 15 популярных песен о нашей стране, написанных уже во время независимой Украины.

Признайтесь, кто из вас хоть раз их не напевал?

Скрябин – Сам собі країна

Тина Кароль – Україна – це ти

Ирина Федишин – Лише у нас на Україні

ТІК – Люби ти Україну

Pianoбой – Вітчизна

Нумер 482 – Добрий ранок Україно

Океан Эльзы – Небо над Дніпром

Тартак – Я не хочу

София Ротару – Одна калина

ТІК – Ще не вмерла Україна

Jamala – 1944

Олег Винник – Повертай додому

СКАЙ – Україно

Михаил Поплавский – Музика рідного дому

Злата Огневич – Pray for Ukraine

Читайте: День независимости 2018: знаете ли вы историю Украины? – ТЕСТ

К слову, по случаю Дня независимости Факты ICTV писали о музыкантах, которые прославляют Украину в мире.

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