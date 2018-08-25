Новые песни и пикантный сюрприз: как прошел концерт Океана Эльзы в Киеве

После длительного перерыва группа Океан Эльзы вновь вернулась на сцену и выступила на главной арене страны НСК Олимпийский. О том, как это было – на Фактах ICTV

Перед выходом Океана Эльзы толпу разогревали специальные гости – этно-группа ДахаБраха. Они вышли на сцену в 19.30.

Музыканты исполнили несколько атмосферных композиций. Также группа выступила с призывами освободить украинских политзаключенных, которые находятся в тюрьмах РФ.

В 21.20 на сцену вышла группа Океан Эльзы. Они начали выступление с драйвовой песни Вставай.

Публикация от Stay Tuned. (@rsvw_) 24 Авг 2018 в 6:49 PDT

Как и обещал музыкант, спел три новые композиции – В небо жене, Без тебе и Скільки нас. Приятной неожиданностью для поклонников стало исполнение Вакарчуком нескольких песен на пианино. Моя маленька незалежність, Ой, чий то кінь стоїть и Не питай прозвучали довольно интимно и нежно.

Не обошлось и без пикантных сюрпризов. Во время исполнения одной из песен Святослав Вакарчук разорвал на себе футболку.

Также во время концерта Вакарчук вспомнил наших политзаключенных и посвятил им песню Коли тобі важко.



Под конец концерта Святослав Вакарчук почтил память Кузьмы Скрябина кавером на его песню Мовчати. Было очень трогательно и откровенно. Акапельно музыкант спел Гимн Украины. 110 тысяч людей пели главную песню страны все вместе. Это стало настоящим откровением сердец!

В целом Океан Эльзы исполнили 4-х часовой концерт и ушли со сцены в 1.15.

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К слову, мы собрали самые интересные факты о Вакарчуке, а также составили ТЕСТ, который проверит, как хорошо вы знаете песни Океана.