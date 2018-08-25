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Призраки и мертвецы. Imagine Dragons выпустили клип Natural

Американская инди-рок группа Imagine Dragons презентовала видео на песню Natural.

Видеоклип на песню Natural появился на официальном канале Imagine Dragons на Youtube.

По состоянию на 25 августа клип собрал более 1,5 млн просмотров.

Новое видео Imagine Dragons раскрывает тему загробной жизни.

В клипе по старому дому ходят привидения и восставшие мертвецы, а герой солиста группы хоронит свою возлюбленную живьем.

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Напомним, новый клип поклонники ждали около двух месяцев – песню Natural Imagine Dragons презентовали в июле.

Фото: Скриншот/Imagine Dragons

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