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Вакарчук и 100-тысячный Олимпийский поют гимн Украины

Святослав Вакарчук исполнил вместе с поклонниками гимн Украины на концерте День независимости с Океаном Эльзы.

В День независимости группа Океан Эльзы дала концерт на НСК Олимпийский в Киеве.

После основной программы выступления Святослав Вакарчук спел на бис гимн Украины.

Уже традиционно, группе помогали поклонники.

– Гимн Украины. 110 тыс. человек… Душевненько, – делятся впечатлениями украинцы.

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Вакарчук и 100-тысячный Олимпийский поют гимн Украины / 8 фотографий

Напомним, во время концерта Святослав Вакарчук призвал освободить Олега Сенцова и посвятил политзаключенному песню.

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