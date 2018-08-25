Святослав Вакарчук исполнил вместе с поклонниками гимн Украины на концерте День независимости с Океаном Эльзы.
В День независимости группа Океан Эльзы дала концерт на НСК Олимпийский в Киеве.
После основной программы выступления Святослав Вакарчук спел на бис гимн Украины.
Уже традиционно, группе помогали поклонники.
– Гимн Украины. 110 тыс. человек… Душевненько, – делятся впечатлениями украинцы.
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Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Фото: Океан Ельзи/Okean Elzy
Вакарчук и 100-тысячный Олимпийский поют гимн Украины / 8 фотографий
Напомним, во время концерта Святослав Вакарчук призвал освободить Олега Сенцова и посвятил политзаключенному песню.