PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Звезды / Софию Ротару экстренно госпитализировали - СМИ/

Софию Ротару экстренно госпитализировали – СМИ

У Софии Ротару были проблемы со здоровьем, однако сейчас певица чувствует себя хорошо.

Софія Ротару

По сообщению портала Ufa1.ru, в одну из уфимских больниц экстренно госпитализирована популярная певица София Ротару. 71-летней исполнительнице стало плохо прямо во время выступления.

В больницу Ротару доставили примерно в 23.00 по уфимскому времени. В настоящий момент она находится в реанимации и за ее жизнь борются врачи. Известно, что певица находится в сознании. Персоналу больницы запрещено как-либо комментировать ситуацию и говорить о звездной пациентке. На место вызваны лучшие врачи республики.

Читайте: С каждым днем все моложе! Ротару удивила семейными фото

Позднее Ротару сама рассказала, что проблемы со здоровьем у нее были, но сейчас она уже чувствует себя хорошо.

Напомним, 7 августа София Ротару отпраздновала 71-летие. Мы писали, почему артистка отказалась от гражданства РФ и сколько получает на корпоративах.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка