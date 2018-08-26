Софию Ротару экстренно госпитализировали – СМИ

У Софии Ротару были проблемы со здоровьем, однако сейчас певица чувствует себя хорошо.

По сообщению портала Ufa1.ru, в одну из уфимских больниц экстренно госпитализирована популярная певица София Ротару. 71-летней исполнительнице стало плохо прямо во время выступления.

В больницу Ротару доставили примерно в 23.00 по уфимскому времени. В настоящий момент она находится в реанимации и за ее жизнь борются врачи. Известно, что певица находится в сознании. Персоналу больницы запрещено как-либо комментировать ситуацию и говорить о звездной пациентке. На место вызваны лучшие врачи республики.

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Позднее Ротару сама рассказала, что проблемы со здоровьем у нее были, но сейчас она уже чувствует себя хорошо.

Напомним, 7 августа София Ротару отпраздновала 71-летие. Мы писали, почему артистка отказалась от гражданства РФ и сколько получает на корпоративах.