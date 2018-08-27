Эпоха легендарного Богдана Ступки: от слесаря до гетмана Хмельницкого

Сегодня великому украинскому актеру театра и кино Богдану Ступке исполнилось бы 77 лет… Факты ICTV предлагают вспомнить все самое интересное и малоизвестное об артисте.

Богдан Сильвестрович Ступка родился 27 августа 1941 года в селе Куликово Львовской области в семье артиста хора Львовского театра оперы и балета им. И. Франко и домохозяйки.

Дом, в котором родился Богдан Ступка

После окончания школы Ступка хотел поступить на химический факультет Львовского политеха, однако не прошел по конкурсу и в итоге оказался на распутье. Некоторое время будущий актер работал слесарем в мастерской, фотографом в астрономической лаборатории, а также куратором джазового коллектива Медикус.

Позже Богдан Ступка подал документы в драматическую студию при Львовском театре Заньковецкой и стал учиться у лучших педагогов Западной Украины. В 1961 году он с отличием окончил обучение и стал полноправным членом актерской труппы театра.

В 1978 году Ступка переехал в Киев и стал служить в Киевском академическом украинском драматическом театре им. И. Франко. Параллельно с этим он заочно учился в Киевском театральном институте Карпенко-Карого, где вскоре получил специальность Театровед.

Первой экранной работой Богдана Ступки стала картина Мир хижинам – война дворцам (1970), а уже год спустя актер появился в фильме Белая птица с черной отметиной, который принес ему первую популярность.

Иван Миколайчук, Богдан Ступка, Юрий Миколайчук

Теперь новые роли появлялись у актера чаще, он с легкостью совмещал работу в театре и в кино. Уже в 1980 году Богдан Ступка получил звание Народного артиста Украины, Государственную премию СССР, а также несколько других престижных призов и званий.

На счету у актера более сотни ролей в театре и около сотни в кино. Среди картин, которые принесли Богдану Ступке ошеломляющий успех и стали шедеврами европейского кинематографа, – Дом твоего отца, Господи, прости нас грешных, Дети Солнца, а также польская историческая драма Огнем и мечом, в которой актер сыграл гетмана Богдана Хмельницкого.

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В 2004 году за главную роль в картине Свои Ступку номинировали на приз Европейской киноакадемии. А немного позже эта же роль принесла ему приз международного кинофестиваля в Москве и награду Ника за лучшую мужскую роль.

В 2005 году Богдан Ступка стал обладателем российской премии Ника за роль в фильме Водитель для Веры, а двумя годами позже – лауреатом престижной российской премии Триумф за выдающиеся достижения в искусстве. Кроме того, актер является лауреатом премии независимых критиков Хрустальная Турандот.

А в 2008 году актер получил награду III Римского международного кинофестиваля за лучшую мужскую роль – главную роль в украинском-польском фильме Сердце на ладони.

Кроме того, за участие в фильме Владимира Бортко Тарас Бульба Ступка был награжден дипломом За главную мужскую роль (XVIII международный кинофорум Золотой витязь), призом За лучшую мужскую роль (VII МКФ Фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова), а также премией Золотой орел в категории За лучшую мужскую роль.

В 1999 году Богдан Ступка возглавил Министерство культуры Украины, но проработал на посту всего два года. Актер признался, что государственная должность была ему в тягость, поэтому в определенный момент он вновь вернулся в мир кино.

С 2001 года Богдан Ступка стал художественным руководителем Национального академического драматического театра им. И. Франко в Киеве.

Всю свою жизнь Богдан Ступка прожил с Ларисой Корниенко, которая работала хореографом. Сын Остап и внук Дмитрий – тоже актеры.

Богдан Ступка с женой Ларисой

Внук Дмитрий и сын Остап

Умер Богдан Ступка на 71-м году жизни в столичной клинике Феофания в 2012 году. Причиной смерти стал сердечный приступ на фоне запущенного рака костей.

Кстати, в честь Богдана Ступки переименовали улицы в Виннице, Буче, Борисполе, Желтых Водах, Запорожье, Синельниково, Таврийске и Покровске.

Кроме того, в ночь на 67-й день рождения Богдана Ступки в Андрушивской астрономической обсерватории открыли астероид 269252 Богданступка.

А в 2016 году Укрпочта ввела в обращение художественную почтовую марку, посвященную Богдану Ступке.

Фото, видео: Архив Львовского университета, Фотографии старого Львова, Ivona, DDK, Rom4yk, Sam Wilson