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Игра престолов 8: создатели рассекретили финал

Телеканал НВО показал ролик-анонс нового телевизионного сезона, в который попали кадры из финального восьмого сезона Игры престолов.

На видео Джон Сноу обнимает сестру Сансу Старк. По кадрам сложно сказать, где происходит действие, но кинокритики уже сделали вывод, что это не кадры из прошлых сезонов, а все таки воссоединение семьи, которого ждут в завершающем сезоне.

НВО вставил в ролик всего трехсекундный эпизод с нового сезона, но важный для сюжета. Поклонники сериала больше не нашли никаких намеков на то, чего ждать от финальных серий.

В ролике также анонсировали новые серии сериалов Настоящий детектив, Маленькая большая ложь и Острые предметы.


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К слову, ранее британская актриса Софи Тернер заявила, что заключительный сезон Игры престолов станет самым кровавым и эмоциональным в истории сериала.

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