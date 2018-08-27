В 35 у меня есть все для счастливой жизни – Джамала

Джамала празднует 35-летие. Муж певицы уже поздравил ее с Днем рождения в сети трогательным фото и признался в любви.

Джамала родилась 27 августа 1983 года. Сегодня певица празднует свое 35-летие.

– Знаете, в чем разница между 35-ю и 25-ю? По ощущениям то же самое, только в 35 у меня есть все для счастливой жизни. Слава Богу, у меня живы-здоровы родители, любящий муж и ребенок, квартира, машина, я занимаюсь любимым делом. Конечно, можно мечтать о большем. О собственном доме, например, или о достижениях в музыке. Но если стремиться к своей цели и работать, то все будет, – призналась Джамала в интервью Факты.

Она также добавила, что планирует праздновать “в узком кругу в уютном месте, без пафоса”.

– Что-то более грандиозное, может быть, устрою, когда мне исполнится 50, – добавила Джамала.

В сети певица начала принимать поздравления с самого утра.

Муж Джамалы Бекир Сулейманов опубликовал трогательное фото и публично признался ей в любви.

Публикация от Seit-Bekir Suleimanov (@s_bekir) 27 Авг 2018 в 1:12 PDT

– Только два моих самых любимых человека могли все так подстроить, чтобы праздновать день рождения в один день. Моя команда, вы самые крутые!

Любовь моя, знай, что уже есть целых два пацана, которые будут всегда рядом и не дадут тебе спокойно поваляться с утра – твои самые преданные фаны!

И наше количество, дай Бог, будет только расти. Любой вызов для нас – это не более, чем интересная задачка.

Все самое интересное еще впереди! Люблю тебя! – написал он.

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Присоединился к поздравлениям и президент Петр Порошенко.

К слову, сегодня также исполняется 5 месяцев сыну певицы Эмиру-Рахману. Джамала стала мамой 27 марта 2018 года.

Фото: jamalajaaa/Instagram