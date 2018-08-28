Эд Ширан тайно женился на бывшей однокласснице

Британский исполнитель Эд Ширан тайно женился на своей избраннице Черри Сиборн.

Британский исполнитель Эд Ширан в очередном интервью признался, что тайно женился на своей избранницей Черри Сиборн. На его руке теперь красуется обручальное кольцо.

Певец Эд Ширан в интервью изданию Access неожиданно покраснел после вопроса журналиста, когда же стоит ожидать свадебное торжество. Артист молча показал обручальное кольцо на безымянном пальце и без слов улыбнулся. Журналист явно не ожидал такого ответа и с увлечением начал поздравлять певца.

Но на вопрос, как ему удалось провести церемонию так, что никто еще не догадался, Эд ответил лаконично: – Ну, я в принципе никогда ничего не делаю напоказ.

Читайте: В 35 у меня есть все для счастливой жизни – Джамала

Жена Эда Ширана Черри является звездой хоккея и помогала команде Англии U21 выиграть бронзовую медаль на чемпионате Европы 2012 года. Как известно, пара познакомилась в школе, хотя их отношения начали развиваться только с 2015 года.

Напомним, на церемонии вручения музыкальной премии Billboard Music Awards-2018 Эд Ширан назван артистом года.