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Фестиваль для звезд: лучшие фото с Burning Man 2018

В американской пустыне Блэк-Рок стартовал Burning Man 2018. В этому году фестиваль посвящен великому фантасту Айзеку Азимову. Мы собрали лучшие фотографии на фестивале.

В американский штат Невада съехались предприниматели, звезды и простые представители среднего класса на фестиваль для самых богатых и раскрепощенных.

К слову, Burning Man — легендарный фестиваль, который каждый год в течение восьми дней начиная с 1986 года.

Это самый крупный и модный фестиваль современного искусства, ежегодный эксперимент по созданию сообщества людей, позволяющих себе самовыражаться самым радикальным образом.

В последний день фестиваля, согласно традиции, сжигается гигантский деревянный “человек” — отсюда и происходит название фестиваля.

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Интересный факт:

Деньги на всей территории пустыни во время фестиваля никто не примет — все покупки и продажи возможны только посредством бартера. То есть, услугой за услугу.

Кстати, $425 — стандартный билет на фестиваль. Но есть билеты от $190 до $1200.

Публикация от Mari (@edot_edot)

Украина на Birning Man

Среди разных кэмпов на фестивале есть и украинцы. Ребята создали собственный городок Kurenivka и ездят в США уже не первый год.

В среднем в гостях Куреневки бывает 80 человек, много активностей и мало правил.

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Фестиваль для звезд: лучшие фото с Burning Man 2018 / 7 фотографий

Напомним, чем еще интересна жизнь в Бразилии, кроме карнавалов.

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