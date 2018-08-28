Фестиваль для звезд: лучшие фото с Burning Man 2018

В американской пустыне Блэк-Рок стартовал Burning Man 2018. В этому году фестиваль посвящен великому фантасту Айзеку Азимову. Мы собрали лучшие фотографии на фестивале.

В американский штат Невада съехались предприниматели, звезды и простые представители среднего класса на фестиваль для самых богатых и раскрепощенных.

К слову, Burning Man — легендарный фестиваль, который каждый год в течение восьми дней начиная с 1986 года.

Это самый крупный и модный фестиваль современного искусства, ежегодный эксперимент по созданию сообщества людей, позволяющих себе самовыражаться самым радикальным образом.

В последний день фестиваля, согласно традиции, сжигается гигантский деревянный “человек” — отсюда и происходит название фестиваля.

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Публикация от Larry’s After Hours (@larrysafterhours) 27 Авг 2018 в 12:37 PDT

Интересный факт: Деньги на всей территории пустыни во время фестиваля никто не примет — все покупки и продажи возможны только посредством бартера. То есть, услугой за услугу.

Кстати, $425 — стандартный билет на фестиваль. Но есть билеты от $190 до $1200.

Публикация от Nikki Marinus (@nikkimarinus) 26 Авг 2018 в 8:35 PDT

Публикация от Meisha Mock (@meishamock) 26 Авг 2018 в 8:31 PDT

Публикация от Mari (@edot_edot) 28 Авг 2018 в 12:45 PDT

Публикация от SKULL BALI (@skullbali) 28 Авг 2018 в 12:40 PDT

Публикация от Dasha Z (@dashafreefall) 27 Авг 2018 в 11:00 PDT

Публикация от Liliya Sharipova (@islandofsorrow) 27 Авг 2018 в 9:46 PDT

Публикация от Josh (@frequentcyclist) 27 Авг 2018 в 9:21 PDT

Публикация от Maria Belova (@mariakakdela) 27 Авг 2018 в 8:35 PDT

Публикация от 陳老爺 (@breakingasianstereotypes) 27 Авг 2018 в 6:14 PDT

Украина на Birning Man

Среди разных кэмпов на фестивале есть и украинцы. Ребята создали собственный городок Kurenivka и ездят в США уже не первый год.

В среднем в гостях Куреневки бывает 80 человек, много активностей и мало правил.













Фестиваль для звезд: лучшие фото с Burning Man 2018 / 7 фотографий

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