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Одно фото со съемок – и Джон Уик 3 признан лучшим фильмом

Опубликованы фотографии со съемочной площадки фильма Джон Уик 3 с Киану Ривзом в главной роли. Всего лишь после одного кадра поклонники прозвали этот фильм лучшим.

Съемки нескольких сцен фильма Джон Уик 3 прошли на Манхэттене.

На фото видно, что 53-летний Ривз сам исполняет некоторые трюки.

У поклонников кадр, где актер скачет на лошади и разбирается с байкером, вызвал приступ обожания.

Глядя на эту сцену, сотни людей пришли к выводу, что Джон Уик 3 будет классным фильмом.

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Джон Уик 3: подтверждено, что это лучший фильм на Земле

Джон Уик уже сейчас лучший фильм всех времен.

Кому нужна многомиллионная маркетинговая кампания? Только не Джону Уику. Одна эта фотка с площадки делает всю работу.

Джон Уик 3 станет концом для всех экшен-фильмов.

Если бы я могла сделать предзаказ билетов на Джона Уика 3 прямо сейчас, я бы уже это сделала. О боже мой.

Напомним, как Киану Ривз оплатил багаж пассажиров самолета, у которых не было денег.

Фото: Kevin Winter/Getty Images

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