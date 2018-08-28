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Ратаковски обнажилась в ванной

Модель Эмили Ратаковски поделилась соблазнительным снимком в ванной.

Фотографию она опубликовала в Instagram.

На ней интимные части своего тела Ратаковски кокетливо прикрывает пеной, что придает ее образу еще больше сексуальности.

Это кадр с ее последней съемки для Paper Magazine, где она предстала с короткой стрижкой.

PAPER

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)


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К слову, ранее Эмили Ратаковски снялась в новой стильной фотосессии в образе первой леди США с 1961 по 1963 год Жаклин Кеннеди.

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