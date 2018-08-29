Дензел Вашингтон или Ольга Куриленко? Самые ожидаемые осенние кинопремьеры

Осенью мир кино обогатиться многими новинками, начиная от качественных боевиков, вечных комедий, забавных мультфильмов и заканчивая фильмами ужасов. Факты ICTV собрали самые ожидаемые фильмы осени.
Кинопремьеры осени 2018 обещают нас удивлять, восхищать, веселить и даже пугать. Посмотрим?
Эта киноосень будет богатой не только на стоящие фильмы, но и порадует количеством хороших актеров, которые скрасят ваши вечера.
Дензел Вашингтон, Ольга Куриленко, Дженнифер Гарнер, Оливия Манн, Джеймс Франко, Блэк Лайвли, Роуэн Аткинсон, Кэйт Бланшет, Брэдли Купер, Леди Гага, Дженнифер Лопес — и это еще далеко не весь список.
Вангуем, что несколько лент из списка мы увидим в номинациях на Оскар.
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Мы собрали самые ожидаемые премьеры фильмов и предлагаем выбрать те, которые вы ждете больше всего.
Сентябрь
6 сентября
Великий уравнитель 2 (The Equalizer 2)
Жанр: боевик, триллер
Страна: США
Режиссер: Антуан Фукуа
Актеры: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Эштон Сандерс
Монахиня (The Nun)
Жанр: детектив, ужасы, триллер
Страна: США
Режиссер: Корин Харди
Актеры: Таисса Фармига, Бонни Ааронс, Джонатан Койн
Мята (Peppermint)
Жанр: боевик, драма, триллер
Страна: США
Режиссер: Пьер Морель
Актеры: Дженнифер Гарнер, Тайсон Риттер, Ричард Кебрал
Тайный дневник Симона Петлюры
Жанр: биография, драма, история
Страна: Украина
Режиссер: Олесь Янчук
Актер: Сергей Фролов, Ирма Витовская, Богдан Бенюк, Евгений Нищук
13 сентября
Хишник (The Predator)
Жанр: боевик, ужасы, приключения, триллер, фантастика
Страна: США
Режиссер: Шейн Блэк
Актеры: Оливия Манн, Ивонн Страховски, Джейкоб Трембле
Родня (Kin)
Жанр: боевик, фантастика
Страна: США
Режиссеры: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер
Актеры: Зои Кравиц, Джеймс Франко, Деннис Квейд
20 сентября
Простая услуга (A Simple Favor)
Жанр: детектив, драма, криминал, триллер
Страна: США
Режиссер: Паол Фиг
Актеры: Линда Карделлини, Блэйк Лайвли, Анна Кендрик
Агент Джонни Инглиш: Новая миссия (Johnny English Strikes Again)
Жанр: боевик, комедия, приключения
Страна: Великобритания, Франция, США
Режиссер: Дэвид Кэрр
Актеры: Ольга Куриленко, Эмма Томпсон, Джейк Леси
Мара (Mara)
Жанр: ужасы, триллер
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Клайв Тонг
Актеры: Ольга Куриленко, Хавьер Ботет, Митч Икинс
27 сентября
Игрушки для взрослых (The Happytime Murders)
Жанр: боевик, детектив, комедия, криминал, триллер
Страна: США, Китай
Режиссер: Брайан Хенсон
Актеры: Мелисса МакКарти, Элизабет Бэнкс, Майя Рудольф
Смолфут (Smallfoot)
Жанр: комедия, мультфильм, приключения семейный, фэнтези
Страна: США
Режиссеры: Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг
Актеры: Зендея Коулман, Ченнинг Татум, Джина Родригез
Мотылек (Papillon)
Жанр: детектив, драма, триллер
Страна: США, Испания, Яехия
Режиссер: Михаэль Ноер
Актеры: Рами Малек, Чарли Ганнем, Томми Фленаган
Дом с часами в стенах (The House with a Clock in Its Walls)
Жанр: детектив, ужасы, семейний, триллер, фантастика
Страна: США
Режиссер: Элай Рот
Актеры: Кэйт Бланшетт, Джек Блек, Кайл МакЛахлен
Вы уже думали, на какой фильм хотите в сентябре больше всего? Предлагаем проголосовать:
Октябрь
4 октября
Веном (Venom)
Жанр: боевик, ужасы, триллер, фантастика
Страна: США
Режиссер: Рубен Флейшер
Актеры: Том Харди, Мишель Вильямс, Вуди Гаррельсон
Безумная Свадьба
Жанр: комедия
Страна: Украина
Режиссер: Дмитрий Малков
Актер: Назар Заднипровский, Джимми Воха-Воха, Полина Василина
11 октября
Рождение звезды (A Star Is Born)
Жанр: драма, мелодрама, мюзикл
Страна: США
Режиссер: Брэдли Купер
Актеры: Леди Гага, Брэдли Купер, Сем Эллиотт
Плохие времена в Эль Рояле (Bad Times at the El Royale)
Жанр: триллер
Страна: США
Режиссер: Дрю Годдард
Актеры: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хемм
18 октября
Море соблазна (Serenity)
Жанр: драма, триллер
Страна: США
Режиссер: Стивен Найт
Актеры: Дайан Лейн, Энн Хэтэуэй, Меттью МакКонахи
25 октября
Хантер-киллер (Hunter Killer)
Жанр: боевик, триллер
Срана: США
Режиссер: Донован Марш
Актеры: Линда Карделлини, Джерард Батлер, Гери Олдман
Город вранья (City of Lies)
Жанр: биография, детектив, драма, криминал, триллер
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Брэд Фурман
Актеры: Джонни Депп, Форест Уитакер, Тоби Хасс
Ноябрь
1 ноября
Щелкунчик и четыре королевства (The Nutcracker and the Four Realms)
Жанр: приключения, семейный, фэнтези
Страна: США
Режиссер: Лассе Халльстрем
Актеры: Кира Найтли, Морган Фримен, Метью Макфейден
8 ноября
Девушка в паутине (The Girl in the Spider’s Web)
Жанр: драма, криминал, триллер
Страна: Великобритания, Германия, Швеция, Канада, США
Режиссер: Федерико Альварес
Актеры: Клер Фой, Лейкит Стенфилд, Сильвия Хукс
15 ноябрь
Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)
Жанр: приключения, семейный, фэнтези
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Дэвид Йейтс
Актеры: Эдди Редмейн, Кетрин Уотерстон, Ден Фоглер
Вдовы (Widows)
Жанр: драма, криминал, триллер
Страна: Великобритания, США
Режиссер: Стив Маккуин
Актеры: Кэрри Кун, Элизабет Дебики, Лиам Нисон
22 ноябрь
Начни сначала (Second Act)
Жанр: комедия, мелодрама
Страна: США
Режиссер: Питер Сигал
Актеры: Дженнифер Лопес, Ванесса Энн Хадженс, Майло Вентимилья
Первый человек (First Man)
Жанр: биография, драма, история
Страна: США
Режиссер: Дэмьен Шазелл
Актеры: Клер Фой, Райан Гослинг, Пабло Шрайбер
29 ноябрь
Робин Гуд (Robin Hood)
Жанр: боевик, приключения
Страна: США
Режиссер: Отто Баферст
Актеры: Тарон Эгертон, Джейми Дорнан, Бэн Мендельсон
Суспирия (Suspiria)
Жанр: детектив, ужасы, триллер, фэнтези
Страна: Италия, США
Режиссер: Лука Гуаданьино
Актеры: Дакота Джонсон, Тильда Свинтон, Миа Гот
Дом, который построил Джек (The House That Jack Built)
Жанр: драма, жахи, трилер
Страна: Дания, Франция, Германия, Швеция
Режиссер: Ларс фон Триер
Актеры: Райли Кио, Ума Турман, Мэтт Диллон
Напомним, недавно на Фактах ICTV вышла рецензия на Mamma Mia! 2.