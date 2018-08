Дензел Вашингтон или Ольга Куриленко? Самые ожидаемые осенние кинопремьеры

Осенью мир кино обогатиться многими новинками, начиная от качественных боевиков, вечных комедий, забавных мультфильмов и заканчивая фильмами ужасов. Факты ICTV собрали самые ожидаемые фильмы осени.

Кинопремьеры осени 2018 обещают нас удивлять, восхищать, веселить и даже пугать. Посмотрим?

Эта киноосень будет богатой не только на стоящие фильмы, но и порадует количеством хороших актеров, которые скрасят ваши вечера.

Дензел Вашингтон, Ольга Куриленко, Дженнифер Гарнер, Оливия Манн, Джеймс Франко, Блэк Лайвли, Роуэн Аткинсон, Кэйт Бланшет, Брэдли Купер, Леди Гага, Дженнифер Лопес — и это еще далеко не весь список.

Вангуем, что несколько лент из списка мы увидим в номинациях на Оскар.

Мы собрали самые ожидаемые премьеры фильмов и предлагаем выбрать те, которые вы ждете больше всего.

Сентябрь

6 сентября

Великий уравнитель 2 (The Equalizer 2)

Жанр: боевик, триллер

Страна: США

Режиссер: Антуан Фукуа

Актеры: Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Эштон Сандерс

Монахиня (The Nun)

Жанр: детектив, ужасы, триллер

Страна: США

Режиссер: Корин Харди

Актеры: Таисса Фармига, Бонни Ааронс, Джонатан Койн

Мята (Peppermint)

Жанр: боевик, драма, триллер

Страна: США

Режиссер: Пьер Морель

Актеры: Дженнифер Гарнер, Тайсон Риттер, Ричард Кебрал

Жанр: биография, драма, история

Страна: Украина

Режиссер: Олесь Янчук

Актер: Сергей Фролов, Ирма Витовская, Богдан Бенюк, Евгений Нищук

13 сентября

Хишник (The Predator)

Жанр: боевик, ужасы, приключения, триллер, фантастика

Страна: США

Режиссер: Шейн Блэк

Актеры: Оливия Манн, Ивонн Страховски, Джейкоб Трембле



Родня (Kin)

Жанр: боевик, фантастика

Страна: США

Режиссеры: Джонатан Бэйкер, Джош Бэйкер

Актеры: Зои Кравиц, Джеймс Франко, Деннис Квейд

20 сентября

Простая услуга (A Simple Favor)

Жанр: детектив, драма, криминал, триллер

Страна: США

Режиссер: Паол Фиг

Актеры: Линда Карделлини, Блэйк Лайвли, Анна Кендрик

Агент Джонни Инглиш: Новая миссия (Johnny English Strikes Again)

Жанр: боевик, комедия, приключения

Страна: Великобритания, Франция, США

Режиссер: Дэвид Кэрр

Актеры: Ольга Куриленко, Эмма Томпсон, Джейк Леси

Мара (Mara)

Жанр: ужасы, триллер

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Клайв Тонг

Актеры: Ольга Куриленко, Хавьер Ботет, Митч Икинс

27 сентября

Игрушки для взрослых (The Happytime Murders)

Жанр: боевик, детектив, комедия, криминал, триллер

Страна: США, Китай

Режиссер: Брайан Хенсон

Актеры: Мелисса МакКарти, Элизабет Бэнкс, Майя Рудольф

Смолфут (Smallfoot)

Жанр: комедия, мультфильм, приключения семейный, фэнтези

Страна: США

Режиссеры: Кэри Киркпатрик, Джейсон Рейсиг

Актеры: Зендея Коулман, Ченнинг Татум, Джина Родригез

Мотылек (Papillon)

Жанр: детектив, драма, триллер

Страна: США, Испания, Яехия

Режиссер: Михаэль Ноер

Актеры: Рами Малек, Чарли Ганнем, Томми Фленаган

Дом с часами в стенах (The House with a Clock in Its Walls)

Жанр: детектив, ужасы, семейний, триллер, фантастика

Страна: США

Режиссер: Элай Рот

Актеры: Кэйт Бланшетт, Джек Блек, Кайл МакЛахлен

Октябрь

4 октября

Веном (Venom)

Жанр: боевик, ужасы, триллер, фантастика

Страна: США

Режиссер: Рубен Флейшер

Актеры: Том Харди, Мишель Вильямс, Вуди Гаррельсон

Безумная Свадьба

Жанр: комедия

Страна: Украина

Режиссер: Дмитрий Малков

Актер: Назар Заднипровский, Джимми Воха-Воха, Полина Василина

11 октября

Рождение звезды (A Star Is Born)

Жанр: драма, мелодрама, мюзикл

Страна: США

Режиссер: Брэдли Купер

Актеры: Леди Гага, Брэдли Купер, Сем Эллиотт

Плохие времена в Эль Рояле (Bad Times at the El Royale)

Жанр: триллер

Страна: США

Режиссер: Дрю Годдард

Актеры: Крис Хемсворт, Дакота Джонсон, Джон Хемм

18 октября

Море соблазна (Serenity)

Жанр: драма, триллер

Страна: США

Режиссер: Стивен Найт

Актеры: Дайан Лейн, Энн Хэтэуэй, Меттью МакКонахи

25 октября

Хантер-киллер (Hunter Killer)

Жанр: боевик, триллер

Срана: США

Режиссер: Донован Марш

Актеры: Линда Карделлини, Джерард Батлер, Гери Олдман

Город вранья (City of Lies)

Жанр: биография, детектив, драма, криминал, триллер

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Брэд Фурман

Актеры: Джонни Депп, Форест Уитакер, Тоби Хасс

Ноябрь

1 ноября

Щелкунчик и четыре королевства (The Nutcracker and the Four Realms)

Жанр: приключения, семейный, фэнтези

Страна: США

Режиссер: Лассе Халльстрем

Актеры: Кира Найтли, Морган Фримен, Метью Макфейден

8 ноября

Девушка в паутине (The Girl in the Spider’s Web)

Жанр: драма, криминал, триллер

Страна: Великобритания, Германия, Швеция, Канада, США

Режиссер: Федерико Альварес

Актеры: Клер Фой, Лейкит Стенфилд, Сильвия Хукс

15 ноябрь

Фантастические звери: Преступления Гриндельвальда (Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald)

Жанр: приключения, семейный, фэнтези

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Дэвид Йейтс

Актеры: Эдди Редмейн, Кетрин Уотерстон, Ден Фоглер

Вдовы (Widows)

Жанр: драма, криминал, триллер

Страна: Великобритания, США

Режиссер: Стив Маккуин

Актеры: Кэрри Кун, Элизабет Дебики, Лиам Нисон

22 ноябрь

Начни сначала (Second Act)

Жанр: комедия, мелодрама

Страна: США

Режиссер: Питер Сигал

Актеры: Дженнифер Лопес, Ванесса Энн Хадженс, Майло Вентимилья

Первый человек (First Man)

Жанр: биография, драма, история

Страна: США

Режиссер: Дэмьен Шазелл

Актеры: Клер Фой, Райан Гослинг, Пабло Шрайбер

29 ноябрь

Робин Гуд (Robin Hood)

Жанр: боевик, приключения

Страна: США

Режиссер: Отто Баферст

Актеры: Тарон Эгертон, Джейми Дорнан, Бэн Мендельсон

Суспирия (Suspiria)

Жанр: детектив, ужасы, триллер, фэнтези

Страна: Италия, США

Режиссер: Лука Гуаданьино

Актеры: Дакота Джонсон, Тильда Свинтон, Миа Гот

Дом, который построил Джек (The House That Jack Built)

Жанр: драма, жахи, трилер

Страна: Дания, Франция, Германия, Швеция

Режиссер: Ларс фон Триер

Актеры: Райли Кио, Ума Турман, Мэтт Диллон

