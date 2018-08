К 60-летию Майкла Джексона: малоизвестные факты и топ-5 песен короля поп-музыки

Король поп-музыки Майкл Джексон 29 августа мог праздновать 60-летие. В память об артисте Факты ICTV собрали самые интересные факты из его жизни и топ самых известных песен.

Майкл Джексон родился 29 августа 1958 года в городе Гэри (штат Индиана).

Певец стал самым успешным исполнителем в истории поп-музыки, известен как Король поп-музыки.

Майкл Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

Поп-король скончался 25 июня 2009 года в результате передозировки лекарственных препаратов, в частности пропофола.

Новости о смерти Майкла Джексона побили сетевые рекорды, спровоцировав своеобразные интернет-“пробки” и резкий рост трафика в соцсетях.

В память об артисте мы собрали самые интересные и малоизвестные факты из его жизни.

Первой женой Майкла Джексона стала дочь Элвиса Пресли – Лиза Мария.

Пара познакомилась на одном из концертов Майкла в 1975 году, но начала отношения лишь в 1992.

Майкл и Лиза Мария скромно обвенчались в Доминиканской Республике, но брак продлился всего 18 месяцев.

– Майкл любил, когда я надевала в постель драгоценности. Мы постоянно играли в какие-то ролевые игры, причем, не понимая, кто какую роль исполняет, – вспоминала девушка.

Майкла Джексона не раз обвиняли в растлении малолетних.

За всю его жизнь подобные обвинения были выдвинуты в отношении семи детей.

Несмотря на это, поп-короля так ни разу и не признали виновным формально.

Кстати, у Майкла Джексона был готов план побега на случай, если его осудят за растление малолетних.

В случае обвинительного приговора музыканта и его брата ждал бы общий друг на частном самолете, готовый перевезти Майкла в регион Персидского залива.

– Если они собирались распять моего брата за что-то, что он не совершал, значит, Америка не заслуживает того, чтобы мы вернулись, – рассказывал брат Майкла Джермейн Джексон.

Кожа Майкла Джексона начала меняться в 80-х из-за витилиго.

Потеря пигментации кожи может случиться на любом участке тела. Чаще всего ее видно на более темной коже.

Несмотря на то, что многие обвиняли Джексона в нарочном изменении цвета кожи на белый, поп-король всегда гордился своей расой.

Кроме того, Майкл Джексон страдал от дисморфофобии – психического расстройства, при котором человек всегда недоволен своим внешним видом.

Музыканта это привело к многочисленным пластическим операциям на лице.

Предположительно он исправлял при помощи пластической хирургии нос, подбородок, губы и щеки, хотя официально ни одну из операций не подтвердил.

Майкл Джексон мечтал сыграть Человека-паука. Более того, артист пытался купить Marvel Comics, когда компания столкнулась с финансовыми затруднениями.

Однако стороны не смогли договориться – Marvel выкупила Disney. А вот Джексону пришлось забыть о мечте.

Немногие знают о том, что поп-король обладает правами на гимн Южной Каролины.

Кстати, в клипе на песню Smooth Criminal Майкл Джексон нарушил все законы гравитации и исполнил наклон на 45 градусов.

Недавно трюк музыканта удалось раскрыть. Чтобы повторить его нужна не только специальная обувь, но и хорошая растяжка ахилловых сухожилий.

Клип Billie Jean был первым клипом темнокожего артиста, который стали крутить на музыкальном канале MTV.

А вот видеоклип Майкла Джексона на песню Scream признан самым дорогим в мире.

Топ-5 песен Майкла Джексона

Майкл Джексон – Thriller

Майкл Джексон – Black or White

Майкл Джексон – Earth Song

Майкл Джексон – They don’t care abous us

Майкл Джексон – You are not alone