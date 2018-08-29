На Оскар от Украины выбрали фильм Донбасс

Украинский Оскаровский комитет сегодня выбрал фильм, который будет претендовать от Украины на Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке.
За Оскар поборется фильм Донбасс режиссера Сергея Лозницы, сообщается на странице оскаровского комитета в Facebook.
В этом году в национальном отборе принимали участие будут шесть фильмов: Брама Владимира Тихого, Вулкан Романа Бондарчука, Донбасс Сергея Лозницы, Киборги Ахтема Сеитаблаева, Когда падают деревья Марыся Никитюк и Миф Леонида Кантера и Ивана Ясния.
К слову, мировая премьера фильма Донбасс состоялась 9 мая 2018 года в рамках Каннского кинофестиваля, где получила приз в конкурсе Особый взгляд за лучшую режиссуру.
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Украинская премьера фильма состоялась в июле на Одесском международном кинофестивале.
В широкий украинский прокат Донбасс выйдет 18 октября.
Ранее Сергей Лозница в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказал о своем фильме Донбасс.