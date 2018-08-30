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5 хитов, прославивших Кобзона

Сегодня умер российский певец Иосиф Кобзон. Он немного не дожил до 81 – родился 11 сентября 1937 года на Донбассе. В биографии звезды было немало скандальных страниц, однако нельзя отрицать, что его хиты вошли в историю. Факты ICTV предлагают вспомнить самые яркие.

Йосип Кобзон

Иосиф Кобзон исполнял в советские времена лирические и патриотические песни.

Многие из них помнят не только наши бабушки-дедушки или родители.

Даже после распада СССР хит День Победы звучал во всех украинских городах и селах на 9 мая.

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А кто не помнит Мгновения и Песню о далекой родине (боле известная как Где-то далеко) из сериала о разведчике Штирлице?

День победы

Где-то далеко…

Темная ночь

А у нас во дворе…

Я люблю тебя жизнь

Напомним, Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет. Певец с 2005 года боролся с онкологическим заболеванием.

Фотоiosif_coubson

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