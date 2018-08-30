Джим Керри, Эмма Стоун и Джулия Робертс: лучшие сериалы осени 2018

Какие сериалы выходят осенью 2018 и что лучше посмотреть – читайте в материале Фактов ICTV.
Сериалы осени 2018 не отличаются количеством, но точно интригуют заявленными актерами.
Джим Керри, Эмма Стоун, Джулия Робертс, Шон Пенн и Тонни Коллет – актеры, которых мы привыкли видеть в фильмах, а не сериалах, однако создатели уверяют, что смогут нас приятно удивить. Посмотрим?
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Мы собрали лучшие сериалы осени 2018.
Шучу (Kidding)
Режиссер: Мишель Гондри
Жанр: Комедия
В ролях: Джим Керри, Кэтрин Кинер, Джуди Грир, Фрэнк Ланджелла, Коул Аллен, Бернард Уайт, Кода Босел
Премьера: 9 сентября
Страна: США
Известный американский комик Джим Керри снимается в главной роли.
Этот проект – его первое почти за 20 лет участие в многосерийном шоу на постоянной основе.
Так, в центре сюжета оказывается популярный ведущий детской телевизионной передачи Джефф, известный под псевдонимом мистер Пиклз.
Он руководит многомиллионной бизнес-империей и является иконой детского телевидения.
Но без интриг, обидных жизненных ситуаций и недопониманий не обошлось.
Маньяк (Maniac)
Режиссер: Кэри Фукунага
Жанр: Комедия
В ролях: Джона Хилл, Эмма Стоун, Джастин Теру, Джемима Керк, Салли Филд, Джулия Гарнер
Премьера: 21 сентября
Страна: США
Американская адаптация одноименного норвежского проекта.
В центре событий находятся приключения Энни Лэндсберг и Оуэна Милгрима – незнакомцев с отклонениями в психике, участвующих в медицинском эксперименте доктора Джеймса К. Мэнтлерэя.
Предлагая новейшую безотказную методику лечения широчайшего спектра психических расстройств, доктор погружает дюжину добровольцев в трехдневный транс, который должен исцелить пациентов без осложнений и побочных эффектов.
Но, конечно же, такое необычное путешествие в собственные фантазии начинает идти не по плану.
Возвращайся домой (Homecomming)
Режиссер: Сэм Эсмейл
Жанр: Драма
В ролях: Джулия Робертс, Бобби Каннавале, Стэфан Джеймс, Алекс Карповски, Ши Уигхэм, Айден Майэри
Премьера: 2 ноября
Страна: США
Главные герои сериала всю свою жизнь провели на работе.
Солдат и социальный работник за время своей продолжительной карьеры сталкивались с массой неожиданных событий и трудных трудовых ситуаций.
Кто бы что ни говорил, но рано или поздно придется оставить свой пост, чтобы уйти на пенсию и заняться чем-то новым и не менее важным.
Однако возвращение к нормальной жизни оказывается настоящим испытанием для главных героев.
Им приходится столкнуться с совершенно иным ритмом жизни и бытовой рутиной, которая из-за своего домашнего характера не позволяет персонажам успешно стать частью типичного гражданского общества.
Первые (The First)
Режиссер: Бо Уиллимон
Жанр: Научная фантастика, драма
В ролях: Шон Пенн, Одед Фер, Лиза Гэй Хэмилтон, Наташа Макэлхон, Ханна Уэйр, Джеймс Рэнсон
Страна: США
Премьера: 14 сентября
Сценарист Карточного домика написал новый сериал.
Речь пойдет о миссии на Марс, трудностях с его колонизацией, Вселенной и мыслями о вечности.
Отменная операторская работа, лихо закрученный сюжет.
Жажда странствий (Wanderlust)
Режиссеры: Люк Снеллин, Люси Черняк
Жанр: Драма
В ролях: Тони Коллетт, Стивен Макинтош
Премьера: 4 сентября
Страна: Великобритания
Сложная и вдумчивая социальная драма.
Обычная велосипедная авария запускает цепь событий, из-за которых психотерапевт Джой и ее муж начинают серьезно переосмысливать свои отношения.
В попытках сохранить брак героиня задается непростыми вопросами о любви, похоти и моногамии, пытаясь в то же время не разрушить контакт с семьей, друзьями, соседями и клиентами.
А какой сериал осени 2018 вы ждете больше всего?
Напомним, появился трейлер нового сезона Настоящего детектива 3.