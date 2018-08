Назван главный хит лета на YouTube

При составлении рейтинга учитывалось число просмотров на платформе с 28 мая по 25 августа.

Американский сервис YouTube Music обнародовал список самых популярных песен уходящего лета. Об этом сообщает издание Forbes.

Так, первое место и звание самого популярного хита лета по версии YouTube заняла песня Girl Like You группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi B. Клип на их совместную работу собрал 728 миллионов просмотров. В нем снялись актриса Галь Гадот, комик Сара Сильверман и другие знаменитости.

Серебро досталось песне Te Bote (Remix) рэперов Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna, бронза досталось Blackpink с композицией Ddu-du Ddu-du.

Полный список выглядит таким образом:

Maroon 5— Girls Like You ft. Cardi B Casper— Te Bote (Remix) feat Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna BLACKPINK— Ddu-du Ddu-du Becky G, Natti Natasha— Sin Pijama Cardi B, Bad Bunny & J Balvin— I Like It Nicky Jam x J. Balvin— X (EQUIS) Daddy Yankee— Dura Neha Kakkar, Dhvani Bhanushali & Ikka Singh— Dilbar Drake — In My Feelings Ed Sheeran — Perfect

Напомним, популярный британский певец Калум Скотт снял в Киеве клип на песню под названием You Are The Reason.