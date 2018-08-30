PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино / Осенние новинки от ICTV: Папаньки и Марк+Наталка/

Осенние новинки от ICTV: Папаньки и Марк+Наталка

кіно

Герои сериала, который стал настоящим прорывом на украинском телевидении образца 2005-го года.

Правда, теперь вместо Леси и Ромы – в кадре Наталка и Марк.

Авторы новой версии ситкома – уверены в успех Марка и Наталки, может даже превзойти успех Леси и Ромы. А количество зрителей каждой серии тогда составляла более 2 млн человек.

Программа, о том – что касается абсолютно всех.

Журналисты программы расскажут и покажут: как находить выход даже из самых безвыходных ситуаций. На примерах вполне конкретных людей.

Читайте: ICTV начал съемки боевика В плену у оборотня

Ведь даже если вы миллионер, или звезда кино или шоу-бизнеса – это вовсе не означает, что Вашу квартиру не могут ограбить, или Вас не затопит сосед.

Папаньки – сценарий, который – шутят сами дизеля, написанный их слезами.

Даже во время самих съемок павильоны телеканала, просто таки, ходуном ходили.

Поэтому свой новый проект юмористы с Дизель-шоу называют – не иначе как инструкцией по борьбе с спиногрызами, или же курсом выживания для пап.

Напомним, в мае на ICTV вышел полнометражный исторический боевик режиссера Зазы Буадзе Червоный по мотивам исторического романа украинского писателя Андрея Кокотюхи.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

ICTV знімає бойовик
ICTV начал съемки боевика В плену у оборотня
Вікторія Сеник
Преступник кричал убью – детали нападения на дом ведущей ICTV
митинг под айситиви
Митинг у здания канала ICTV – чего хотят протестующие
Вікторія Сеник
Неизвестные в камуфляже напали на дом ведущей ICTV
Бронюк, Ребрик и Коляденко: кем стали звезды в ситкоме Марк+Наталка
В грязи и в хорошем настроении – как команда ICTV преодолевала забег Legion Run
ICTV и еще 23 телеканала Украины получили новые лицензии от Нацсовета (СПИСОК)
Электрокары и альтернативная энергетика: участник Новых лидеров Константин Евтушенко
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка