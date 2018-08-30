Осенние новинки от ICTV: Папаньки и Марк+Наталка

Герои сериала, который стал настоящим прорывом на украинском телевидении образца 2005-го года.

Правда, теперь вместо Леси и Ромы – в кадре Наталка и Марк.

Авторы новой версии ситкома – уверены в успех Марка и Наталки, может даже превзойти успех Леси и Ромы. А количество зрителей каждой серии тогда составляла более 2 млн человек.

Программа, о том – что касается абсолютно всех.

Журналисты программы расскажут и покажут: как находить выход даже из самых безвыходных ситуаций. На примерах вполне конкретных людей.

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Ведь даже если вы миллионер, или звезда кино или шоу-бизнеса – это вовсе не означает, что Вашу квартиру не могут ограбить, или Вас не затопит сосед.

Папаньки – сценарий, который – шутят сами дизеля, написанный их слезами.

Даже во время самих съемок павильоны телеканала, просто таки, ходуном ходили.

Поэтому свой новый проект юмористы с Дизель-шоу называют – не иначе как инструкцией по борьбе с спиногрызами, или же курсом выживания для пап.

Напомним, в мае на ICTV вышел полнометражный исторический боевик режиссера Зазы Буадзе Червоный по мотивам исторического романа украинского писателя Андрея Кокотюхи.