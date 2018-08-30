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За 5 месяцев до смерти. В сети показали последние фото Кобзона

Российская актриса Алика Смехова рассказала, что 5 месяцев назад, в марте этого года, Иосиф Кобзон присутствовал на ее юбилее.

Останнє фото Кобзона

Артиска также показала совместное фото в Instagram.

– Еще в марте на моем юбилее порадовал своим присутствием…исполнил песню Я тебя люблю, доченька… сегодня его не стало…он боролся за жизнь до последнего, – написал она.

По словам Смеховой,  Кобзон выступал практически до последнего дня.

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Напомним, Кобзон умер сегодня в возрасте 80 лет. Известно, что на протяжении 13 лет артист боролся с раком. Певец будет похоронен на Востряковском кладбище между могилами матери и тещи.

Фотоalika_smekhova

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