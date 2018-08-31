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Неожиданно для всех! Эминем выпустил новый альбом

Эминем неожиданно для всех выпустил новый альбом Kamikaze, которые стал десятым по счету и вторым за два года. В него вошли 13 треков общей продолжительностью 45 минут.

Эминем сообщил об этом в своей Twitter.

На главной Kamikaze – реактивный самолет. Это отсылка к обложке альбома группы Beastie Boys Licensed to Ill, который вышел в 1986 году.

На обратной стороне диска Эминема видно, что самолет взрывается, а его пилот показывает средний палец.

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К слову, в записи участвовали американский рэпер Джойнер Лукас, продюсер Пол Розенберг, а также канадская певица Джесси Рейез, которая поет с Эминемом в двух песнях. 13-й трек с альбома Venom стал саундтреком к одноименному фильму, выход которого намечен на ноябрь 2018 года.

Исполнительные продюсеры Dr. Dre и Slim Shady.

Напомним, как работает сурдопереводчик, когда читает Эминем.

Фото: Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia

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