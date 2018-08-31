Тату CardiB, семья Рианны и сексуальная Дуа Липа – что постят звезды в Instagram

Чем живут знаменитости, что постят и с кем общаются. Факты ICTV подготовили порцию свежих постов со звездных Instagram.

Мы собрали самые яркие фото и видео известных людей с их социальных сетей.

Так, популярная британская певица Дуа Липа чиллится в Лондоне.

holiday blues Публикация от DUA LIPA (@dualipa) 29 Авг 2018 в 9:01 PDT

А вот Оля Полякова считает, что ее дочь Мария уже наступает ей на пятки. Дети растут.

Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic) 26 Авг 2018 в 8:54 PDT

А модель Эмили Ратаковски просто красивая.

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Polka Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Авг 2018 в 7:51 PDT

– Как стремительно летит время… Еще 3 месяца назад, моя Тильда жила во мне и я даже не представляла, какой она будет.

Сегодня я знаю на вкус ее пальчики и вдыхаю душистый запах каждой складочки. Хочу чтобы все женщины мира были счастливы в своем материнстве, – пишет певица Лобода.

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Публикация от LOBODA (@lobodaofficial) 29 Авг 2018 в 8:11 PDT

А вот Рианна поехала домой в Барбадос и впервые показала своих родителей.

Публикация от badgalriri (@badgalriri) 27 Авг 2018 в 10:42 PDT

– Какой же все-таки Киев теплый. Все в этом городе гармонично: улицы, домики, парки , рестораны и самый любимый напиток – какао в Чашке.

Даже несмотря на то, что мой родной город – Одесса, именно здесь я выучилась на режиссера, здесь написала свою первую песню, здесь дала свой первый концерт, здесь начала зарабатывать и сама себя обеспечивать, – пишет под фото украинская ведущая и певица Регина Тодоренко.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 31 Авг 2018 в 3:15 PDT

Популярный блогер Тарзан известен тем, что прекрасно ладит с животными и снимает классные фото и видео с ними – от маленьких птичек, обезьянок до крокодилов и леопардов.

Публикация от KING OF THE JUNGLE (@therealtarzann) 30 Авг 2018 в 9:47 PDT

Украинская певица Надя Дорофеева с Дмитрием Комаровым постояннозанимается благотворительностью в совместном проекте Чашка кофе.

Этот раз Надя просит помочь Стасику, у которого опухоль ствола головного мозга.

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Публикация от nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva) 29 Авг 2018 в 7:54 PDT

А украинский боксер Василий Ломаченко отдыхает с родными под ACDC.

Кстати, недавно назвали точную дату его следующего боя.

Публикация от LOMA (@lomachenkovasiliy) 27 Авг 2018 в 4:44 PDT

CardiB пишет, что делает то, что ей нравится. Птица на полтела, голое фото на почти 32 млн подписчиков – легко.

Публикация от CARDIVENOM (@iamcardib) 27 Авг 2018 в 7:14 PDT

Кстати, рэперша CardiB стала лидером по количеству номинаций на ежегодной церемонии вручения наград MTV Video Music Awards 2018.

Звезда была представлена сразу в 13 категориях, победу одержала в трех.