Клип с украинскими школьниками: Pianoбoй выпустил песню Підручник

Группа Pianoбой в качестве подарка на 1 сентября выпустила клип на новую песню Підручник.

Pianoбoй порадовал школьников и студентов на 1 сентября, подарив песню Підручник.

– Для меня эта песня о том, что надо любить каждую минуту своей жизни, наполнять его смыслом и любовью. Ведь мы – песчинки во Вселенной, а наша жизнь – один световой миг, яркая вспышка из тьмы во тьму, – отметил Дмитрий Шнуров.

Также певец призвал любить свою школу, семью, страну и свою жизнь, ведь кто его знает – будет ли другая. Ведь мы – единственные авторы своей судьбы.

Песня Підручник войдет в долгожданный фанами четвертый студийный альбом группы.

Видео сняли во время реального концерта на выпускной в стрыйской школе №4.

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Напомним, как Pianoбoй представил клип о буллинге в школе.

Фото: пресс-служба Pianoбой