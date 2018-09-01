Так не поют! Из-за кого поссорились Винник и Шуров на Х Фактор

Х Фактор 9 сезон уже в эфире! Выступление одной из участниц кастинга вызвало горячий спор между Олегом Винником и Дмитрием Шуровым.

Х Фактор 9 сезон стартовал с кастингов в Одессе.

Ольга Цепкало пришла с украинской народной песней Дворянин и своим выступлением спровоцировала среди судей горячую дискуссию, сообщает СТБ.

После исполнения песни Ольга сорвала овации зала, многие зрители даже плакали. Однако Олег Винник был в негодовании.

– Для меня так не поют украинские народные песни. Это было что-то из этники, но никак не фольклор. Наверное, вы так задумали, но мне это очень сильно мешало, – негодовал артист.

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Однако Дмитрий Шуров не согласился с мнением коллеги.

– Я очень долго ждал на этой сцене кого-то настоящего, кого-то, кто не боится быть другим и делать те вещи, которые он хочет делать.

Вы для меня с тех времен, когда еще было такое понятие как “свобода” в музыке. Когда люди делали музыку так, как они ее ощущают. И мне этого очень не хватает, – отметил Шуров.

– Нужно с вами переспать. С этой мыслью переспать. Господи, как что-то ляпну. Оль, я же понятно объяснил? – отличился Андрей Данилко.