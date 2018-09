В Киеве выступили Imagine Dragons – как это было

31 августа в Киеве прошел концерт американской поп-рок группы Imagine Dragons. Факты ICTV собрали самые яркие фото и видео с концерта на НСК Олимпийский.

Imagine Dragons выступали в рамках тура в поддержку альбома Evolve.

На стадионе звучало множество хитов группы, среди которых Start Over и Next To Me.

Смотрите: Призраки и мертвецы. Imagine Dragons выпустили клип Natural

Фанаты делятся впечатлениями, фотографиями и видео с концерта Imagine Dragons.

Бешеный заряд #imaginedragons Публикация от (@zhenyakorotkov) 31 Авг 2018 в 11:57 PDT

#imaginedragons Публикация от фотограф (@evelinalazarchuk) 31 Авг 2018 в 3:34 PDT

#imaginedragons Публикация от Настя (@nastyakaschuk) 31 Авг 2018 в 7:25 PDT

My love #imaginedragons Публикация от Vika (@vikaaa_kovtun) 1 Сен 2018 в 1:06 PDT

Кстати, фронтмєн группі Дэн Рейнольдс вышел на сцену с флагом Украины.

Фото: viria94