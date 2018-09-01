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В Киеве выступили Imagine Dragons – как это было

31 августа в Киеве прошел концерт американской поп-рок группы Imagine Dragons. Факты ICTV собрали самые яркие фото и видео с концерта на НСК Олимпийский.

Imagine Dragons выступали в рамках тура в поддержку альбома Evolve.

На стадионе звучало множество хитов группы, среди которых Start Over и Next To Me.

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Фанаты делятся впечатлениями, фотографиями и видео с концерта Imagine Dragons.

Бешеный заряд #imaginedragons

Публикация от (@zhenyakorotkov)

#imaginedragons

Публикация от фотограф (@evelinalazarchuk)

#imaginedragons

Публикация от Настя (@nastyakaschuk)

My love #imaginedragons

Публикация от Vika (@vikaaa_kovtun)

Кстати, фронтмєн группі Дэн Рейнольдс вышел на сцену с флагом Украины.

Фотоviria94

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