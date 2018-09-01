В Киеве выступили Imagine Dragons – как это было

31 августа в Киеве прошел концерт американской поп-рок группы Imagine Dragons. Факты ICTV собрали самые яркие фото и видео с концерта на НСК Олимпийский.
Imagine Dragons выступали в рамках тура в поддержку альбома Evolve.
На стадионе звучало множество хитов группы, среди которых Start Over и Next To Me.
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Фанаты делятся впечатлениями, фотографиями и видео с концерта Imagine Dragons.
Кстати, фронтмєн группі Дэн Рейнольдс вышел на сцену с флагом Украины.
Фото: viria94