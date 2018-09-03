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Стильный и с розами: Винник показал тизер нового клипа

Олег Винник представил тизер к клипу на свой хит Ты в курсе.

Олег Винник объявил дату релиза нового лирик-видео на нашумевший хит.

Презентация ролика Ты в курсе состоится 6 сентября на официальном YouTube-канале Олега Винника.

Работа в корне отличается от всего того, что раньше делал исполнитель. Зрителя ожидает красивая fashion-story с разнообразием образов и стилей.

Читайте: Так не поют! Из-за кого поссорились Винник и Шуров на Х Фактор

Напомним, Олег Винник выпустил новый трек ко Дню независимости

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