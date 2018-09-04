Фильмы Полицейская академия получат продолжение

Американский актер Стив Гуттенберг подтвердил информацию о том, что ведется работа над новой частью фильма Полицейская академия.

Американский актер Стив Гуттенберг, который сыграл одну из главных ролей в фильме Полицейская академия, подтвердил в Twitter, что ведется работа над новой частью.

Так он ответил на вопрос фаната о том, не работает ли он на съемках нового фильма в Лондоне.

– Новая Полицейская академия на подходе. Пока без деталей, – написал актер.

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Первая часть Полицейской академии вышла в 1984 году. После колоссального успеха лента получила шесть сиквелов и одноименный сериал.

К слову, украинский Оскаровский комитет выбрал фильм, который будет претендовать от Украины на Оскар в категории Лучший фильм на иностранном языке.

Фото: IMDb