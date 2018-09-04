Политические интриги с Эмой Стоун – трейлер фильма Фаворитка

Кинокомпания FOX Searchlight представила новый трейлер фильма Фаворитка режиссера Йоргоса Лантимоса.

В главных ролях снимались Эмма Стоун, Рэйчел Вайс и Николас Холт.

Действие ленты происходит в британском королевском дворе XVIII века. Сюжет картины разворачивается во время войны англичан с французами. Фильм покажет подноготную ядовитых политических интриг, которые нещадно плели при дворе королевы Анны, последней из династии Стюартов. За звание главной фаворитки королевы будут сражаться Сара Черчилль, герцогиня Мальборо (Рейчел Вайс) и придворная дама Абигейл Мэшем (Эмма Стоун).

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Согласно устоям двора в ту эпоху именно фаворитка королевы фактически управляла государством, вместо самой королевы.

Премьера картины запланирована на 23 ноября.

Ранее Факты ICTV писали, что британский актер Генри Кавилл сыграет главную роль в новом сериале Netflix о ведьмаке Геральте.

Видео: FoxSearchlight