Супермен Генри Кавилл сыграет ведьмака в сериале Netflix

Британский актер Генри Кавилл сыграет главную роль в новом сериале Netflix о ведьмаке Геральте.
– Он был первым, с кем я встретилась. У меня еще не было писателей или самих сценариев – лишь зеленый свет и море энтузиазма. Это было четыре месяца назад, и я никогда не забывала страсть, которую он нес. Он и есть Геральт. Он был им всегда. Я с таким трепетом приветствую Генри Кавилла в семье Ведьмака, – написала шоураннер сериала Л орен Хиссрич.
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Официальный аккаунт Netflix назвал утверждение Кавилла на роль отличным выбором. Генри Кавилл известен как исполнитель роли Супермена в кинематографической вселенной DC.
Had to repost these gems. All of them are from Bosslogic’s account who has such a keen eye and talent for this kind of stuff. There is a capture of emotion and tone skill set there that I haven’t seen often. So, very nicely done mate! Also, it’s pretty cool to see what I would look like as Super Mario, Solid Snake and Geralt!! @Bosslogic #Superman #SuperMario #Geralt #SolidSnake #TheWitcher
Сага о ведьмаке – цикл книг польского писателя Анджея Сапковского в жанре фэнтези. Первая книга увидела свет в 1986 году, а последняя – в 2013.
Ранее Факты ICTV писали, что американский актер Стив Гуттенберг подтвердил информацию о том, что ведется работа над новой частью фильма Полицейская академия.
Фото: henrycavill