Супермен Генри Кавилл сыграет ведьмака в сериале Netflix

Британский актер Генри Кавилл сыграет главную роль в новом сериале Netflix о ведьмаке Геральте.

– Он был первым, с кем я встретилась. У меня еще не было писателей или самих сценариев – лишь зеленый свет и море энтузиазма. Это было четыре месяца назад, и я никогда не забывала страсть, которую он нес. Он и есть Геральт. Он был им всегда. Я с таким трепетом приветствую Генри Кавилла в семье Ведьмака, – написала шоураннер сериала Л орен Хиссрич.

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Официальный аккаунт Netflix назвал утверждение Кавилла на роль отличным выбором. Генри Кавилл известен как исполнитель роли Супермена в кинематографической вселенной DC.

Сага о ведьмаке – цикл книг польского писателя Анджея Сапковского в жанре фэнтези. Первая книга увидела свет в 1986 году, а последняя – в 2013.

Ранее Факты ICTV писали, что американский актер Стив Гуттенберг подтвердил информацию о том, что ведется работа над новой частью фильма Полицейская академия.

Фото: henrycavill