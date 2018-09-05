Ани Лорак и Лазарев зажигают под Сердючку в РФ

Ани Лорак и Сергей Лазарев удивили танцами на афепати открытия конкурса Новая волна в российском Сочи под выступление Верки Сердючки. Видео моментально разошлось по сети.
Верка Сердючка стала специальным гостем афтепати открытия конкурса Новая волна 2018 в российском Сочи.
Это было первое выступление Андрея Данилко на публичном мероприятии в РФ за последние несколько лет.
Во время выступления Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену Сергея Лазарева и Ани Лорак, поэтому они “оторвались на полную”.
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– Прошу заметить, что мы абсолютно трезвые (тем более, на нас смотрит с первого ряда Светлана Владимировна Медведева).
Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали, – отметил Лазарев под видео.
Отметим, зажигательные выступления Сердючки мало кого оставляют равнодушным. Ранее она заставила танцевать итальянских модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана.
Позже нардеп Надежда Саченко пошла в пляс под Сердючку.
Видео, фото: lazarevsergey/Instagram