Ани Лорак и Лазарев зажигают под Сердючку в РФ

Ани Лорак и Сергей Лазарев удивили танцами на афепати открытия конкурса Новая волна в российском Сочи под выступление Верки Сердючки. Видео моментально разошлось по сети.

Верка Сердючка стала специальным гостем афтепати открытия конкурса Новая волна 2018 в российском Сочи.

Это было первое выступление Андрея Данилко на публичном мероприятии в РФ за последние несколько лет.

Во время выступления Верка Сердючка и ее мама вытащили на сцену Сергея Лазарева и Ани Лорак, поэтому они “оторвались на полную”.

Читайте: Сердючка о вечеринках в России: Играет гимн Украины, поем Червону руту

– Прошу заметить, что мы абсолютно трезвые (тем более, на нас смотрит с первого ряда Светлана Владимировна Медведева).

Мы просто очень рады были видеть своего друга Андрея Данилко и всячески его поддерживали, – отметил Лазарев под видео.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 4 Сен 2018 в 6:14 PDT

Отметим, зажигательные выступления Сердючки мало кого оставляют равнодушным. Ранее она заставила танцевать итальянских модельеров Доменико Дольче и Стефано Габбана.

Позже нардеп Надежда Саченко пошла в пляс под Сердючку.

Видео, фото: lazarevsergey/Instagram