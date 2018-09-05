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Финальный сезон Карточного домика: Netflix “похоронил” Кевина Спейси

Netflix выпустил тизер финального, шестого сезона сериала Карточный домик, в котором показал могилу 46-го президента США Фрэнсиса Андервуда.

В сериале роль Фрэнка Андервуда играл Кевин Спейси. Он был отстранен от съемок из-за подозрений в сексуальных домогательствах.

Читайте: Супермен Генри Кавилл сыграет ведьмака в сериале Netflix

Главной героиней шестого сезона станет Клэр Андервуд (Робин Райт) — вдова, как теперь понятно, Фрэнка Андервуда.

Ранее Факты ICTV писали, что с Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения в домогательствах.

Фото: Скриншот из видео

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