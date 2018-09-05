PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / ТВ / Фреймут рекомендует? Тищенко прошел тест на ревизорство/

Фреймут рекомендует? Тищенко прошел тест на ревизорство

Ольга Фреймут устроила Николаю Тищенко тест на ревизорство. Кто оказался лучшим ревизором, смотрите в эфире ОЛЯ шоу.

Два ревизора в студии! Ольга Фреймут пригласила в эфир шоу ОЛЯ Николая Тищенко.

Чтобы узнать, кто из них был лучшим ревизором, Фреймут устроила гостю проверку.

В частности, она спросила, что делать при встрече с мышами и жижей, а также поинтересовалась скоростью движения тараканов.

Кстати, не меньше ведущую заинтересовала реакция Тищенко на то, что за глаза его называют Колей Фреймут.

Прошел ли ведущий социального реалити Ревизор с Тищенко тест от своей предшественницы?

Смотрите 5 выпуск ОЛЯ шоу 1 сезона.

Читайте: Холостяк 9 сезона – стало известно имя

Шоу ОЛЯ – первая в мире легальная адаптация американского формата Show Ellen Degeneres, многократного номинанта и победителя премии Emmy.

Напомним, проект Ревизор вышел в эфир в 2011 году. Сначала его ведущей была Ольга Фреймут, однако через 6 лет новым ревизором стал Николай Тищенко.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка