Фреймут рекомендует? Тищенко прошел тест на ревизорство

Ольга Фреймут устроила Николаю Тищенко тест на ревизорство. Кто оказался лучшим ревизором, смотрите в эфире ОЛЯ шоу.

Два ревизора в студии! Ольга Фреймут пригласила в эфир шоу ОЛЯ Николая Тищенко.

Чтобы узнать, кто из них был лучшим ревизором, Фреймут устроила гостю проверку.

В частности, она спросила, что делать при встрече с мышами и жижей, а также поинтересовалась скоростью движения тараканов.

Кстати, не меньше ведущую заинтересовала реакция Тищенко на то, что за глаза его называют Колей Фреймут.

Прошел ли ведущий социального реалити Ревизор с Тищенко тест от своей предшественницы?

Смотрите 5 выпуск ОЛЯ шоу 1 сезона.

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Шоу ОЛЯ – первая в мире легальная адаптация американского формата Show Ellen Degeneres, многократного номинанта и победителя премии Emmy.

Напомним, проект Ревизор вышел в эфир в 2011 году. Сначала его ведущей была Ольга Фреймут, однако через 6 лет новым ревизором стал Николай Тищенко.