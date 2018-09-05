Винник, невеста и шесть охранников: исповедь главной звезды Украины

Популяний украинский певец Олег Винник рассказал в программе Зе интервьюер об украинках, подарках от фанаток, отношении к алкоголю и о стране.

Олег Винник сейчас один из самых популярных артистов Украины. У него тысячи фанаток разных поколений, аншлаги на концертах и ​​всегда полный мессенджер сообщений от украинок.

В 20 лет Винник уже пел в Черкасском хоре, а затем уехал на стажировку в Германию, где его пригласили играть в театре, но, несмотря на успешную карьеру, певец вернулся на Родину – о том, почему вернулся, и многом другом Олег рассказал в программе Зе Интервьюер.

Кстати, певец пришел на интервью с охранником, а в целом, как оказалось, у него их аж 6. Не мало.

Далее – прямая речь артиста.

Украинки VS немки

– Немки не спешат выйти замуж. В Украине же красивая девушка сразу понимает, какой ей нужен мужчина и чего хочет от жизни.

В Германии же не так. Долгое время там не было равноправия, а сейчас женщины добиваются успеха и не хотят быть слабее мужчин.

Они могут иметь отношения десяток лет, но не выходить замуж.

Ментальность совсем другая. Отличается подход к сексу, дружбе, отношениям и труду. А вот у нас все как-то по-настоящему.

К слову, прямо во время интервью Олега поймала случайная невеста, которую он поздравил со свадьбой, нажелал много приятностей и счастья.

Подарки

– Мне дарят разные вещи. Например, очень достойные иконы. С Афона даже. Есть такие дорогие вещи для меня, и я не о деньгах сейчас говорю.

В целом есть много душевных и жарких сюрпризов от поклонниц. У меня были и ценные подарки, но я их отрабатывал. В жизни за все нужно платить.

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Алкоголь, сигареты и наркотики

– Когда мне было 7-8 лет, я украл у отца сигареты и побежал в лопухи курить. Он вычислил, потому что из лопухов шел дым. Тогда мне объяснили, что этого делать не нужно – и я не делал.

А первый свой алкоголь я попробовал на 18-летие. Тогда я впервые сильно напился и понял, что такое алкоголь, и что он мне не идет. В этом кайфа нет никакого.

Наркотики мне, думаю, также не зайдут. Чувствую свой организм и понимаю это.

Будущее Украины

– Хочу еще домик построить с озером, чтобы и рыбка там была. Я и умереть хочу в своей стране.

В Украине есть своя этника, фольклор, идентификация – мы должны быть независимой, счастливой и мирной страной.

Нам всего 27 лет. Любая страна строится лет 50, а то и больше. Наверное, надо пережить всевозможные невзгоды. Плохо, что на нашу долю они выпали и мы их так больно и с горем переживаем.

Но будущее у нас светлое.

Я научился любить свою страну за рубежом. Я не приезжал долго в Украину – 6 лет. И, когда вышел на таможне, у меня пошли слезы. От воздуха вкусного и родного.

Мы должны ходить по украинской земле и нести за это ответственность, не загрязнять ее, а наоборот.

Напомним, недавно Олег Винник показал тизер нового клипа.