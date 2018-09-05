С Кевина Спейси и Стивена Сигала сняли обвинения в домогательствах

Прокуратура округа Лос-Анджелес не выдвинула обвинения актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу в сексуальных домогательствах.
Прокуратура округа Лос-Анджелес (штат Калифорния) не выдвинула обвинения в сексуальных домогательствах актерам Кевину Спейси и Стивену Сигалу, поскольку с момента предполагаемых преступлений прошло более 25 лет, сообщает TMZ.
Прокурор сослался на срок давности предполагаемых преступлений, которые произошли в начале 90-х годов.
– Таким образом, проведение анализа обоснованности и слабости свидетельских показаний не представляется необходимым, – говорится в сообщении.
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