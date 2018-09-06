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40 лет спустя. Вышел трейлер продолжения фильма Хеллоуин

Студия Universal Pictures представила новый трейлер фильма Хеллоуин.

Картина представляет собой продолжение знаменитой картины, вышедшей 40 лет назад.

Продюсером картины выступил режиссер первой части Джон Карпентер.

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В главных ролях — Джейми Ли Кертис, Ник Касл, Джеймс Джуд Кортни, Джуди Грир, Уилл Пэттон.

Премьера картины запланирована на октябрь этого года.

Ранее Факты ICTV писали, что кинокомпания FOX Searchlight представила новый трейлер фильма Фаворитка режиссера Йоргоса Лантимоса.

Видео: Universal Pictures

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