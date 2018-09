Умер актер из Терминатора Кристофер Лоуфорд

Об этом сообщает TMZ.

Актера обнаружили мертвым в студии йоги.

По предварительным данным, смерть произошла по естественным причинам.

Кристофер Лоуфорд известен по ролям в таких фильмах и сериалах: Терминатор-3: восстание машин, Крутые парни, Байки из склепа, В прямом эфире с Ларри Кингом, Все мои дети, Больница общего профиля.

Читайте: Умерла известная актриса Тамара Дегтярева

Он также работал журналистом в издании EXTRA и писал книги. Его книга Симптомы снятия стала бестселлером по версии New York Times.

The recovery community lost a founding father today. My cousin, Chris Lawford, passed away from a heart attack yesterday evening. To the world he was an author, actor, & activist, but to the recovery community he was a pioneer – living proof that long-term recovery was possible. pic.twitter.com/NS9TLZgRlT

— Patrick J. Kennedy (@PJK4brainhealth) 5 сентября 2018 г.