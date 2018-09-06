Рецензия на фильм Великий уравнитель 2: старый, злой МакКол

После летнего сезона фильмов, который не смог порадовать большим количество интересных проектов, осень открывает один из самых неожиданных сиквелов – Великий уравнитель 2.

Факты ICTV уже побывали на фильме и спешат рассказать вам, чего можно ожидать от нового триллера режиссера.

Когда я увидел трейлер Великого Уравнителя 2, то у меня сложилось впечатление, что режиссер Антуан Фукуа хочет сделать из триллера обычный боевик, которыми переполнено сегодняшнее кино. Однако через полчаса я понял, что сиквел остался все таким же приземленным и жестоким, как первая часть.

Сюжет

После первой части Роберт МакКол (Дензел Вашингтон) перестал закрывать глаза на проблемы других людей и пытается помочь каждому встречному, вне зависимости от того, придется ли сломать кому-то руку или же просто дать почитать книгу. Помогает ему в этом и новая работа таксистом, которая позволяет общаться с пассажирами и узнавать об их личной жизни.

Как и в первой части, МакКол стыкается с преступной группировкой, однако в этот раз она несет куда большую угрозу, чем российские гангстеры. Но присутствует здесь и небольшой элемент детективной истории, хоть и весьма предсказуемой. Ставки также возрастают, ведь жертвой становится не “случайный прохожий”, а друзья главного героя.

Стоит заметить, что в Великом Уравнителе 2 присутствует большой минус в виде затянутости сюжета. Если в первой части это было более-менее оправдано раскрытием мотивации персонажа, то в этот раз все предельно понятно и в некоторых моментах сюжетные линии ощущаются слишком затянутыми, а иногда даже и ненужными, как, например история одного из пассажиров главного героя и его потерянной сестре.

Актерское мастерство

Что у этого фильма нельзя отнять, так это прекрасное отношение Дензела Вашингтона к своей роли. Персонаж МакКола может перевоплотиться на лету из приятного таксиста в страшного убийцу, одно присутствие которого нагоняет страх не только на различных гангстеров, но и на зрителей.

Особенно это заметно в одной из сцен, где он решает “смиловаться” над одним из преступников и дает ему выбор: сломать пальцы на левой или правой руке. В такие моменты напряжение в фильме доходит до предела и дает возможность по праву называть его хорошим триллером.

Но, в редких случаях, на лице Вашингтона можно увидеть абсолютно отсутствующее выражение. И все бы ничего, но оно абсолютно не подходит тем ситуациям, в которых оказывается главный герой, даже если учитывать то, что он ранее был частью спесцслужб и может хорошо контролировать эмоции.

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Остальные актеры также не пасли задних и показали свое мастерство, даже если их роль была не самой важной. Эштон Сандерс прекрасно влился в роль молодого художника, которому только предстоит найти свое место в жизни и для него именно МакКол выступает ментором. Их отношения подарили фильму одни из самых запоминающихся моментов.

Педро Паскаль же воплотил в жизнь Дейва Йорка – бывшего товарища по оружию, с которым МакКол не раз выполнял операции. Его вечная неловкость первое время не дает зрителю поверить, что он является частью спецслужб США, но когда доходит до дела – на лице актера красуется только уверенность в каждом следующем шаге.

Большой проблемой для большинства актеров стал именно юмор, который прекрасно разбавляет атмосферу Великого уравнителя 2. Даже невооруженным взглядом видно, что каждая улыбка неестественная, а каждый смешок дается с большим трудом.

Атмосфера и длительность

В первую очередь Великий уравнитель 2 – это триллер и ему должна сопутствовать атмосфера напряжения. После того, как она пропадает, он превращается в боевик, но не такой, где сражения длятся по несколько минут до того, как главный герой “весь в крови” станет победителем. Здесь почти каждая экшн-сцена быстрая, точная и брутальная. МакКол не церемонится со своими противниками и быстро дает им понять, кто здесь главный.

Ну, и фишка с часами из первой части здесь не исчезла, однако уже и смотрится не так стильно, и просто бывает не к месту. Сражения стали весьма предсказуемыми, ведь особо главный герой в них не страдает.

В самых лучших моментах фильма события протекают медленно и в огромном напряжении. Именно такого ждешь от триллера и, в случае Великого уравнителя 2, не разочаровываешься. Когда фильм хочет пощекотать нервы, он щекочет их сполна, ведь ситуации не кажутся сильно оторванными от реальности, как это было в том же Прочь (фильм все еще прекрасный).

Приблизительно во второй половине ленты, когда ставки возрастают еще больше, накал не спадает практически до самого конца. Но здесь начинается и самая большая проблема фильма – его продолжительность.

Если до последней конфронтации напряжение не угасало и постоянно приковывало людей к экранам, то здесь интерес совсем пропадал. Даже при том, что локация подобрана хорошо и дает огромный простор для интересных решений, не покидает ощущение, что сделано все слишком просто.

Сцена очень предсказуема даже для такого фильма, а время, за которое ее решили разыграть, только заставляет зрителя зевать в ожидании ее окончания.

Вердикт

В итоге сиквел к Великому уравнителю получился не хуже первой части, хоть и грешит темпом сюжета. Его стоит посмотреть хотя бы из-за прекрасной игры Дензела Вашингтона, который может быстро и правдоподобно сменить образ своего персонажа.

Быстрые экшн-сцены и юмор отлично разбавляют происходящее, а моменты накала не отпускают зрителя еще долгое время после того, как закончились. Однако не стоит ждать невероятного сюжета или интересного развития персонажей, ведь суть второй части не изменилась.

Сюжет: 7/10

Игра актеров: 9/10

Атмосфера: 8/10

Общая оценка Фактов ICTV: 8/10

К слову, Факты ICTV также публиковали рецензию на боевик 22 мили.

Бомбела Владислав

Фото: B&H Film Distribution Company

Відео: B&H Film Distribution Company